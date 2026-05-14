Hrabák po 27 letech předal řízení Rádia Impuls, zůstává jednatelem Londy

Rádio Impuls oznámilo po sedmadvaceti letech změnu ve vedení stanice. Na konci dubna skončil jako generální ředitel Jiří Hrabák. Od května rádio vede Michal Hanák, který je zároveň předsedou představenstva mateřské mediální skupiny Mafra. Hrabák v Londě zůstává jako jeden ze tří jednatelů.
Hrabák svůj odchod z každodenního řízení potvrdil v pořadu Epicentrum na serveru Blesk.cz. „Byla to nějaká dohoda, kterou jsem ale inicioval já. Aby to neznělo nafoukaně: zůstávám dál, pracuji pro společnost, jsem jednatelem společnosti, mám některé věci exekutivně na starosti, ale většinu exekutivy jsem od sebe odsunul,“ řekl. Jako důvod uvedl svůj věk. Zároveň odmítl, že by měl vyšší kariérní ambice nebo zájem o členství v některé z mediálních rad.
Dnes o změně oficiálně informovala v tiskové zprávě také Mafra. Podle vyjádření společnosti bylo předání agendy dlouhodobě připravované a dohodnuté.
Jiří Hrabák vedl Impuls od roku 1999, kdy stanice začala vysílat. Rádio se za jeho působení stalo nejsilnější komerční rozhlasovou značkou v Česku. Podle posledních zveřejněných dat Radioprojektu za třetí a čtvrté čtvrtletí 2025 měl Impuls v denním poslechu 640 tisíc posluchačů a mezi celoplošnými stanicemi byl druhý za veřejnoprávním Radiožurnálem. V týdenních datech je na prvním místě s více než dvěma miliony posluchačů.
Hrabák patří k výrazným postavám českého rozhlasového trhu. V letech 1983 až 1991 pracoval jako hlasatel a moderátor v Československém rozhlase. Po roce 1989 externě spolupracoval se zpravodajstvím České televize a namlouval také texty pro Krátký film. Po sametové revoluci namluvil hlášení s názvy stanic na lince C pražského metra, která se používala do prodloužení trasy na Ládví v roce 2004.
Od roku 1991 působil v soukromém rádiu Evropa 2. Nejprve jako šéfredaktor, od roku 1993 jako ředitel programu a následně také jako výkonný ředitel. Podílel se i na vzniku zpravodajství Frekvence 1.
Držitelem licence k vysílání rádia Impuls je společnost Londa z mediální skupiny Mafra. Do stejné skupiny patří mimo jiné deník Mladá fronta Dnes, server iDNES.cz nebo hudební televizní stanice Óčko. Podle účetní závěrky za rok 2025 dosáhla Londa tržeb 146 milionů korun a loňské hospodaření uzavřela s čistým ziskem přes 67 milionů korun. Kromě rádia Impuls provozuje ještě stanici RockZone.