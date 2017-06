 »  Hranice milionu bodů v Pac-Manovi pokořena. Umělou inteligenci od Microsoftu

Jan Beránek

Pětatřicet let to trvalo. Ale nakonec to přišlo. Přetočit počítadlo v arkádové klasice se po několika pokusech podařilo až umělé inteligenci.

„Bylo to trochu zklamání, skóre se jen vrátilo na nulu,“ komentuje v časopisu Wired historický okamžik Rahul Mehrotra z firmy Maluuba. Tu Microsoft koupil letos v lednu koupil.



Zdroj: Maluuba

Maluuba se zaměřuje na dlouhodobý výzkum umělé inteligence a Pac-Man robot bude pomáhat uživatelům byznys nástroje Dynamics. To sice není tak zábavné jako honění duchů v počítačové hře, ale rozhodně to Microsoftu přinese víc peněz.

Stroje už porážejí i lidi v klasických hrách. Během května třeba zničil robot od Googlu Alpha Go velmistra v staré čínské hře Go.