Hřebejk natáčí pro HBO Max slovenský seriál Víťaz

Kabelová televize HBO začala natáčet první slovenský seriál pod značkou Max Original. Pracovní název šestidílné dramedy je Víťaz, režie se ujal Jan Hřebejk. Ten s HBO nepracuje poprvé, podílel se na obou řadách divácky úspěšného seriálu Až po uši.

Seriál od scénáristů Zuzany Dzurindové (dcery bývalého slovenského předsedy vlády Mikoláše Dzurindy) a Petera Nagyho pojednává o slovenském premiérovi, který opouští svou úspěšnou kariéru politika a vrací se do běžného života. Následně zjišťuje, že doma nemá takovou moc, na jakou byl ve své funkci zvyklý.

„Je to vynikající rodinná komedie napsaná s velkým pochopením pro všechny postavy. Věřím, že se budete smát Viktorově pošetilosti, narcismu nebo nehoráznosti, ale že si jeho i ostatní postavy zamilujete,“ uvedl režisér.

V roli premiéra se představí Ady Hajdu, dále pak účinkují Ivana Chýlková, Milan Ondrík nebo Petra Dubayová.

Seriál je prvním hraným projektem, který vzniká pod hlavičkou HBO Max Original a zároveň jde o první ryze slovenský seriál, na němž se podílí společnost HBO.

Pro HBO Max seriál vyrábí společnot Etamp Film Production.

„Po roce a půl chaotických restrikcí a omezení v boji s covidem začínáme natáčet nový seriál pro HBO Max. V minulosti jsme realizovali seriály Hořící keř, obě řady Až po uši, Pustinu a Bez vědomí. Kvalita všech těchto seriálů a jejich divácký ohlas jsou pro nás pro všechny do budoucna velmi zavazující. Víťaz má slovenskou stopu nejen v osobách scénáristů a v prostředí, ve kterém se odehrává, ale i v osobě hudebního skladatele. Herecké obsazení, které je až na jednu výjimku výhradně ze Slovenska, slibuje to nejlepší co můžeme v současnosti mít, včetně mladé generace. Věřím, že právě správný mix českých a slovenských povah a dech beroucích talentů všech tvůrců nám pomůže zrealizovat dobře tento krásný scénář,“ uzavřel producent Jan Bílek ze společnosti Etamp Film Production.