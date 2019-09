 »  Huawei láká vývojáře aplikací na miliardy dolarů, Číňany podpořil i šéf Linux Foundation

Jan Sedlák

Čínská technologická společnost Huawei investuje další miliardy dolarů do rozšíření programů a iniciativ pro vývojáře. Chce tak podpořit rozvoj vlastních hardwarových a softwarových ekosystémů, a to jak v oblasti chytrých telefonů, tak v případě serverů, cloudu nebo procesorů.

Huawei uvádí na trh procesory Kunpeng a Ascend včetně serverů, základních desek a cloudu. Na tyto platformy už se podařilo migrovat některé zákazníky jako je Sina Weibo, což je čínská obdoba Twitteru. Huawei nyní vyčleňuje 1,5 miliardy dolarů na získání dalších vývojářů, kteří by pro Kunpeng a Ascend mohli vytvářet aplikace a služby.

Takzvaný Huawei Developer Program 2.0 navazuje na ten původní, který odstartoval v roce 2015. Huawei se díky němu podařilo získat 1,3 milionu registrovaných vývojářů a 14 tisíc organizací a firem. Investována byla částka kolem jedné miliardy dolarů. S novými penězi je ambicí získat pět milionů vývojářů.

Rozvoj open source v Číně

Čínský podnik v rámci podpory vývoje například vybudoval 21 center nazvaných OpenLab, kde se zaměřuje na různé oblasti spolupráce s partnery. Česku nejbližší OpenLab se nachází v Mnichově.

Huawei Developer Program 1.0 přinesl také certifikace, soutěže, vzdělávací akademie, technickou podporu nebo práci s komunitou. Jeho druhá verze chce toto všechno rozšířit právě o aktivity kolem vlastních procesorů a Huawei Cloudu, průmyslová partnerství, publikování odborných knih (první je o AI čipech Ascend) a zejména pak o výrazné zapojení do open source ekosystému.

Huawei už oznámilo, že jako open source uvolní svůj serverový operační systém openEuler nebo databázi openGauss. V tomto duchu chce pokračovat i v budoucnu.

„Věřím, že do deseti let open source prostředí v Číně dožene to na západě a Huawei toho bude tahounem,“ míní profesor Liang Xiaoyao, který pro Huawei napsal zmiňovanou první odbornou knihu.

Huawei na konferenci Connect 2019 v Šanghaji přijel podpořit také Jim Zemlin, výkonný ředitel organizace The Linux Foundation, pod kterou spadají projekty jako Kubernetes, Ceph, Linux a řada dalších. Součástí organizace je i Huawei.

Čínský technologický sektor obecně dokázal rychle vyrůst právě díky open source nástrojům, které měl zdarma k dispozici. „Sdílení myšlenek a softwaru není hra s nulovým součtem a je skvělé, že se do open source prostředí více zapojí také lidé a firmy z Číny,“ uvedl Zemlin na přednášce.

Peníze pro HarmonyOS a Android

Huawei dále v rámci vylepšeného vývojářského programu a open source aktivit nabídne vývojové nástroje. Partnerským vývojářům pak umožní čerpat z marketingového fondu, v rámci kterého je možné například získat účast na světových konferencích a využít dalších go-to-market nástrojů.

Další peníze pak půjdou do podpory vývoje pro chytré telefony. Huawei konkrétně vloží miliardu dolarů do tvorby aplikací a ekosystému kolem jeho vlastního mobilního systému HarmonyOS, který je mimo jiné alternativou k Androidu. Čínská firma ho chce nasazovat v případě, že budou i v budoucnu trvat sankce ze strany Spojených států.

Huawei tento týden představilo high-end telefon Mate 30 Pro 5G, který kvůli sankcím nemůže využívat Google Mobile Services (GMS). Má tak nainstalovaný okleštěný Android, který je na západních trzích v podstatě nepoužitelný. Číňané se jako alternativu k GSM snaží vyvíjet Huawei Mobile Services (HMS), které rovněž řeší věci jako jsou notifikace, lokalizace a podobně. Stejně tak firma rozvíjí obchod s aplikacemi App Gallery, ve kterém lze nalézt tisíce kusů softwaru.

Miliardová dolarová podpora míří i tímto směrem. Aktivita nazvaná HMS Ecosystem Incentive Program chce vývojářům nechat 85procentní podíl z výdělků aplikací, zatímco Google a Apple nabízí 70 procent. Huawei rovněž uvažuje i přímém nasazení alternativních obchodů F-Droid a Aptoide. Další vývojářské novinky představí v březnu na Huawei Developer Conference v domovském Shenzhenu.

Cestu autora organizovala společnost Huawei.