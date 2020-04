 »  Huawei se bojí vyloučení ze stavby 5G sítí v ČR. Může to stát 38 miliard, varuje

Jan Sedlák

Pokud tuzemští operátoři nezačlení do budování sítí 5G technologie od čínské společnosti Huawei, narostou v Česku s tím spojené investiční náklady. Alespoň to tedy tvrdí samotný Huawei, který si na toto téma nechal vypracovat studii s názvem Význam budování 5G sítí v České republice (PDF). Společnost rovněž spustila web 5Gvcesku.cz, kde odkazuje i na právní analýzu kanceláře AK Toman.

„Budování sítí páté generace (5G) bez společnosti Huawei prodraží plánované investiční náklady v České republice o 11,7 až 37,7 miliardy korun. Rozšiřování využití 5G sítí dle řady analýz významně přispívá ke zvyšování tempa ekonomického růstu. Náklady zpožděného rozvoje a implementace vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o každý jeden rok znamenají pro českou ekonomiku roční ztrátu v mezi 16,49 až 33,3 miliardy korun,“ uvádí firma.

Studii pro Huawei vypracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). To se k 5G nedávno začalo k 5G vyjadřovat i obecněji (vydalo studii k 5G a využití v pandemii, PDF), funguje jako zapsaný ústav (z.ú.) a v roce 2018 zaznamenalo výnosy 4,4 milionu korun a ztrátu.

Autor studie Aleš Rod reflektuje obavy Huawei o možném vyloučení z budování 5G. „Je zcela racionální a zodpovědné analyzovat veškerá potencionální bezpečnostního rizika. Ovšem úvahy o případných restrikcích je také třeba chápat v kontextu ekonomických dopadů,“ popisuje. „Významný externí zásah do tržního prostředí, ve formě vyloučení jakékoliv společnosti ex-ante, omezuje zdravý konkurenční boj a může zásadně ovlivnit kýžený růst efektivity a následné snižování nákladů v odvětví, které určují výši konečné ceny za služby a produkt.“

Obavy z vyloučení

Obavy Huawei z možného vyloučení pramení i z toho, že Evropská unie nedávno vydala takzvaný 5G security toolbox, který řeší bezpečnost sítí v Evropě. Na něm se výrazně podílel i český NÚKIB, který před Huawei vydal varování. Česká republika na základě toolboxu musí do 30. dubna přijmout první opatření.

Aktivity Huawei tak lze číst jako PR a lobbistické snahy, které vyvíjí i v jiných zemích. Firma ohledně toho začala hledat i šéfa kybernetické bezpečnosti.

Aleš Rod pro Lupu uvedl, že jeho závěry vychází ze studie Oxford Economics, která „odhadla zvýšení nákladů v případě vyloučení Huawei z konkurence výstavby vysokorychlostních sítí v Německu, Velké Británii a Francii právě v intervalu 9 až 29 procent, a to na základě tří citlivostních scénářů.“

„Tento výpočet vychází ze změny HHI Indexu (míra tržní koncentrace) po změně počtu tržních hráčů a následné simulace reakčních nabídkových křivek pomocí mikroekonomických modelů,“ doplňuje Rod.

Podle insiderů z českého telekomunikačního prostředí ovšem HHI Index nelze příliš dobře aplikovat a někteří ho označují i za „nesmysl“. „Je tam hodně proměnných, operátoři například nekupují technologii jen podle situace v jednom státě. Třeba PPF bude tendrovat pro celý region,“ uvádí jeden z těchto insiderů.

Operátoři se k výpočtům rovněž příliš nehlásí. „Jako O2 nemůžeme odhadovat dopady na celý trh, natož před výběrovým řízením na budování 5G sítí,“ uvádí pro Lupu O2.

„Netušíme, jak tento údaj vznikl, ani co do něj bylo započítáno. Pravdou je, že pro operátory, kteří mají svou současnou síť postavenou na technologiích od Huawei, by byla výstavba 5G sítí na technologii jiného dodavatele velmi pravděpodobně nákladnější. Konkrétní podmínky jsou však otázkou komerčních jednání a nabídky ostatních dodavatelů, svou roli hraje i stáří aktuální LTE technologie,“ připojuje se T-Mobile.

Jiří Grund z Asociace provozovatelů mobilních sítí pak obecně dodává toto: „Dlouhodobě říkáme, že omezování soutěže na straně dodavatelů komponent 5G sítí může vést ve svém důsledku k vyšším nákladům. Uvedu příklad – když budete jako stát kupovat například bojová vozidla pěchoty (BVP), s velkou pravděpodobností dostanete atraktivnější nabídky při soutěži čtyřech uchazečů, než když do tendru pozvete jenom tři firmy. V tomto směru stojí studie CETA za důkladné prostudování. Na druhou stranu je potřeba brát zřetel i na otázky bezpečnosti. Operátoři v tomto směru dlouhodobě spolupracují s NÚKB.“