Huawei se chystá expandovat se svým cloudem v Evropě, první infrastrukturu staví v Irsku

Čínský technologický kolos Huawei se i přes nepříznivou legislativu v řadě evropských zemí snaží na starém kontinentu rozšiřovat byznys. Firma nově zahájila zdejší expanzi se svou cloudovou službou Huawei Cloud, která je alternativou pro západní konkurenci v podobě Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud.





Číňané si pro svou evropskou cloudovou základnu vybrali Irsko. Huawei tam začala budovat takzvaný cloudový hub, který má do roku 2027 zaměstnat kolem dvou set lidí. Prvotní investice má činit 150 milionů eur, tedy asi 3,5 miliardy korun. To napovídá, že Huawei v Irsku zatím nemá v plánu stavět datové centrum, ale hardwarovou infrastrukturu umístí do datacenter svých partnerů.





Firma v Irsku postupně nabírá lidi do obchodu, podpory, výzkumu nebo technických rolí. Tento hub má začít obsluhovat další evropské trhy. Huawei chce mimo jiné poskytovat kredity zdarma, aby nalákala zákazníky.

Prezidentka Huawei Cloudu Jacqueline Shi na Mobile World Congressu v Barceloně uvedla, že Evropa stále pro čínskou společnost představuje jeden z klíčových trhů.

Otevírání dalších podobných cloudových poboček v Evropě prozatím Huawei nekomentuje. Podle informací Lupy pravděpodobně nepůjde o nic divokého. Například v Česku se podobná investice aktuálně nechystá, a to i vlivem toho, že ze strany Huawei panuje investiční nejistota spojená s připravovaným mechanismem posuzování rizikových dodavatelů.

Jedna část Huawei Cloudu už nicméně na našem trhu nějakou dobu funguje. Jde o služby, které Číňané poskytují jako součást svých koncových zařízení typu mobily, notebooky nebo chytré hodinky. Huawei Cloud je i proto součástí dvou tuzemských internetových center NIX.CZ a Peering.cz.

“V expanzi cloudu budeme pokračovat. Letos otevřeme zóny v Turecku, Saúdské Arábii, Egyptě a na Filipínách,” řekla dále Shi v Barceloně.

Huawei Cloud má 29 regionů a 78 zón dostupnosti. Služba je silná primárně doma v Číně, kde se Huawei daří konkurovat tamním obrům Alibaba Cloud a Tencent Cloud. Mezi zákazníky patří Weibo (čínská obdoba Twitteru) nebo výrobce elektrovozů BYD. Podíl Huawei Cloudu na tamním trhu je 19 procent, zatímco Alibaba má 34 procent.

“V ekosystému máme čtyři miliony vývojářů, 41 tisíc partnerů a 240 služeb. Naše služby nějakým způsobem využívá asi 120 operátorů, desítky výrobců aut nebo 300 hráčů z finančnictví,” uvedla Shi.

Je otázkou, zda budou mít evropští zákazníci využívat čínský cloud, když mají k dispozici západní rozsáhlé konkurenty a menší lokální hráče. V Česku a střední a východní Evropě se například před pár lety snažil expandovat Alibaba Cloud, a to skrze polskou firmu ABC Data. Ta se ale později těchto aktivit zbavila.

Podle informací Lupy jsou aktivity Huawei v Irsku mimo jiné motivované tím, aby společnost měla nějaké servery a další infrastrukturu na území Evropské unie.

Irská vláda investici Huawei vítá. Podle oficiálního prohlášení jde o potvrzení toho, že “Irsko je pro korporace otevřené prostředí, kde firmy jako Huawei mohou růst a prosperovat.” Irsko dlouhodobě láká technologické giganty na velmi nízké daně, pracovní sílu nebo prostředí nastavené pro budování a provoz datacenter a know-how nakládání s daty.