 »  Huawei se zbavila závislosti na amerických čipech, píše WSJ

Karel Wolf

Čínský telekomunikační gigant a druhý největší výrobce chytrých telefonů na světě, Huawei Technologies, přestal být podle amerického deníku The Wall Steet Journal závislý při výrobě chytrých telefonů na amerických dodavatelích čipů. O tom, na jakých čipech či základních deskách Huawei pracuje, jsme nedávno psali v naší reportáži z Číny.

Firma si již údajně dokáže klíčové technologie vyrobit prostřednictvím vlastních dceřiných firem a dalších dodavatelů mimo USA. Firma měla tento krok v záloze již déle, uvedení do praxe ale značně akcelerovaly americké obchodní restrikce z května, kdy americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou společnost na pomyslnou černou listinu „entity list“. Americké společnosti, které jsou partnery Huawei, nebo jí jen dodávají některé dílčí technologie, od té doby potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí čínské protistraně dodat své produkty.

Data The Wall Steet Journal také dokazují, že společnost skutečně od května začala viditelně snižovat svoji závislost na amerických dodavatelích a omezovat používání amerických čipů v nových zařízeních. Tiskový mluvčí Huawei nicméně uvedl, že by firma s americkými partnery i nadále spolupracovat chtěla. „Pokud to ale kvůli rozhodnutí americké vlády nebude možné, nebudeme mít jinou možnost, než se poohlédnout jinde,“ uvádí.

Čipy Ascend 910 a Kunpeng 920 od Huawei: