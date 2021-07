Huawei začíná v Česku prodávat první zařízení s HarmonyOS, náhradou Androidu

Huawei dnes v České republice začalo prodávat první produkt s operačním systémem HarmonyOS. Ten by se výhledově měl stát náhradou za Android a případně další platformy. K nim čínská společnost ztratila přístup kvůli sankcím Spojených států.

Huawei na našem trhu začíná s chytrými hodinkami Huawei Watch 3 a Watch 3 Pro. Právě hodinky a takzvané wearables jsou součástí nové strategie spotřebitelské sekce čínského kolosu.

Huawei se vlivem sankcí v prodeji chytrých telefonů postupně stěhuje z první pětky největších výrobců na světě. I na českém trhu se firma před zásahem Trumpa pralo o první pozici se Samsungem.

Dnes už například v českých kamenných prodejnách Huawei nelze telefony téměř vidět a jsou po nich pouze prázdné stojánky. Místo toho se začínají objevovat hodinky, notebooky, bezdrátová sluchátka nebo monitory.

“Rozjíždíme nové segmenty pro koncové zákazníky,” potvrzuje české zastoupení Huawei. “V Číně jsme také letos rozjeli aktivity kolem automobilového průmyslu. Možná příští rok v této oblasti prozkoumáme oblasti i v Česku,” doplňuje společnost neurčitě.

Huawei se se svými koncovými výrobky snaží držet agresivní cenovou politiku. Často pořádá slevové akce a k zakoupeným produktů přibaluje další zdarma. K novým hodinkám Watch 3 například dává sluchátka Freebuds 4, které běžně vyjdou na zhruba 3500 korun.

S cenovkou Watch 3 si ale firma věří – ceny začínají na 9 999 a končí na 15 999 korunách. Cenově tak Huawei soutěží s Apple Watch. To, zda na to technicky mají, si můžete přečíst v recenzi na sesterském webu Cnews.cz. Google Pay jim ale kvůli sankcím chybí.

HarmonyOS 2.0, které nové Watch 3 mají, zároveň není “tím pravým HarmonyOS”, který chtějí Číňané do budoucna do svých zařízení a výrobků partnerů instalovat. Jde o určitý mezistupeň před tím, než se dokončí systém HongMeng OS vyvíjený interně zcela od základů.

“HarmonyOS 1.0 je systém postavený na našem real time jádře LiteOS. A HarmonyOS 2.0 je v podstatě Linux plus open source části Androidu a naše interní doplňky. Opět to není HongMeng OS. Podstatné je, že se mikrojádrový systém stále vyvíjí a je plán, že to bude ultimátní náhrada Androidu,” popsal v rozhovoru pro Lupu Martin Děcký, který se na vývoji operačního systému v Huawei podílí. Systém by měl běžet jak v telefonech či hodinkách, tak třeba routerech.

“Operační systém, který je založený na vlastním mikrojádře a vlastním user space, je vyvíjený zhruba od roku 2017, a to pod názvem HongMeng OS. Má za sebou několik interních iterací, pracuje se na třetím přepisu. Myšlenka byla vždy jasná – je to mikrojádro, nemá nic společného s Linuxem a s code base žádného jiného systému,” doplnil Děcký.

Huawei Watch 3 mimo jiné nabízí připojení přes Wi-Fi a spojení s mobilem. Disponují možností eSIM a tedy i přímého připojení k mobilní síti. V Česku tuto možnost ale není možné využít. Huawei pouze uvádí, že “se snad podaří domluvit s operátory.” Hodinky s eSIM dnes u nás nabízí pouze T-Mobile, konkrétně Apple Watch.

Hodinky Huawei Watch 3 s HarmonyOS 2.0: