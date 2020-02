 »  Huawei žaluje Verizon kvůli svým 12 americkým patentům

Karel Wolf

Huawei podala u soudů pro východní a západní Texas žalobu na americkou telekomunikační společnost Verizon Communications, prý porušila 12 jejích patentů a Huawei za to žádá kompenzaci.

Oba telekomunikační obři vedou mezi sebou spor o neoprávněné používání některých technologií již déle (týká se desítek patentů), nová žaloba tak představuje jen další eskalaci problému.

„Výrobky a služby firmy Verizon těžily z patentovaných technologií Huawei, které byly vyvinuty v rámci mnohaletého vývoje a výzkumu," prohlašuje k podané žalobě ředitel právního oddělení Huawei, Dr. Song Liuping. Mluvčí Verizonu pro změnu kontroval tím, že nazval žalobu „PR senzací“ a zákeřným útokem na společnost a celý technologický ekosystém. Skutečným cílem dokonce nemá být Verizon, ale jde údajně o varování pro každou společnost, nebo zemi, která se Huawei postaví.

Huawei to ale vnímá jinak, Verizon podle ní neoprávněně vyžívá ve svých sítích technologie, na jejich vývoj čínská firma obětovala desítky miliard dolarů. „Jedná se o běžnou praxi v našem odvětví. Huawei jednoduše žádá, aby firma Verizon respektovala investice Huawei do vývoje a výzkumu, a to buď zaplacením za používání našich patentů, nebo upuštěním od jejich užívání ve svých výrobcích a službách,“ prohlašuje Liuping a dodává: „Po mnoho let úspěšně jednáme o patentových licenčních smlouvách s mnoha společnostmi. Když nedosáhneme dohody, bohužel nám nezbývá než hledat řešení právní cestou.”