 »  Hyde Park Civilizace nabídne rozhovor s astronautem z paluby vesmírné stanice ISS

Jan Brychta

Na pondělí 9. dubna naplánovala Česká televize televizní přenos z paluby Mezinárodní vesmírné stanice, když astronaut NASA Andrew Feustel poskytne rozhovor moderátorovi pořadu Hyde Park Civilizace Danielu Stachovi.

Vesmírná agentura NASA vyčlenila pro Českou televizi nejdelší možný prostor, který poskytuje, tedy dvacet minut. Rozhovoru předcházela mnohaměsíční vyjednávání. S Andrewem Feustelem jsme přenos z orbity Země řešili rok a půl. Hned od začátku byl pro a odpověděl, že by byl rád hostem Hyde Parku Civilizace z paluby Mezinárodní vesmírné stanice. A také nás podporoval při jednání s NASA, popisuje vedoucí dramaturgyně pořadu Gabriela Cihlářová.

Hosty pořadu budou kromě Andrewa také jeho manželka Indira, jejíž maminka se narodila ve Znojmě, a synové Ari a Aden, kteří se připojí z Kanady. Mezinárodní vesmírná stanice ISS se nachází čtyři sta kilometrů nad povrchem Země a pohybuje se rychlostí přes 27 tisíc kilometrů za hodinu. Při spojení s ní není možné používat pozemní radioteleskopy, protože stanice je z pozemského pohledu vidět jen pár minut, než zmizí za obzorem.

Signál proto nejprve poputuje k jedné z družic, kterou využívá NASA, následně k další družici, až se dostane do řídícího centra v Novém Mexiku. Tam NASA ze signálu oddělí část s rozhovorem a pošle ji na satelit, který je viditelný pouze nad územím Severní Ameriky. Další trasu tak musí koordinovat ženevská EBU, která použije jeden ze svých satelitů, aby signál přeposlala do České televize.

Pořad Hyde Park Civilizace se zmiňovaným rozhovorem odvysílá program ČT24 v sobotu 14. dubna od 20:05 hodin, jeho část ale diváci uvidí hned po jeho natočení v pondělí 9. dubna.

Česká stopa ve vesmíru

Astronaut Andrew Feustel oznámil svůj plán letět na svou třetí misi do vesmíru a být velitelem ISS v Expedici 56 v pořadu ČT Vědecké Interview v říjnu 2016. Při předchozích dvou misích s sebou do vesmíru vždy vzal i „českou stopu“. Poprvé knihu Písně kosmické Jana Nerudy a podruhé postavičku Krtka. Z oběžné dráhy by měl nyní divákům České televize ukázat plyšového Krtka a obrázek Měsíční krajiny, který v koncentračním táboře Terezín namaloval Petr Ginz.