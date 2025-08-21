Lupa.cz  »  I používání VPN služeb musí podléhat ověření věku, navrhuje britský úřad

I používání VPN služeb musí podléhat ověření věku, navrhuje britský úřad

Velká Británie od července 2025 vyžaduje po aplikacích a stránkách ověřování věku v případě, že jsou určené pro dospělé nebo se na nich může objevit obsah, který je pro děti nevhodný. Kontrola či filtrování obsahu se tak týká nejen stránek s pornografii, ale i sociálních sítí, komunikačních platforem, nebo Wikipedie.

Nařízení se týká pouze návštěvníků z Velké Británie, a proto není překvapením, že počet uživatelů VPN služeb, kteří nechtějí proces ověřování podstupovat, vzrostl o tisíce procent a VPN služby se staly nejstahovanějšími aplikacemi v App Storu od Applu.

Komisařka Rachel de Souza z úřadu na ochranu dětí (Office of the Children's Commissioner for England) nyní přichází s návrhem, aby i VPN služby byly nuceny ověřovat věk svých uživatelů, protože jinak nabízejí snadný způsob, jak nutnost ověřování obejít.

„Samozřejmě, že potřebujeme ověřování věku pro VPN – je to skulina, kterou musíme uzavřít, a jedno z mých doporučení,“ řekla britské BBC.

Britský ministr pro vědu Peter Kyle prohlásil, že se bude možným používáním VPN k obcházení zákona zabývat. Zároveň řekl, že britská vláda nemá v současné chvíli v plánu používání VPN omezovat.

