 »  IAB Europe: v digitální reklamě v Evropě se loni protočilo 41,8 miliardy eur

David Slížek

Jedenáct let setrvalého růstu a za tu dobu navýšení investic o 35,2 miliardy eur. To jsou výsledky výdajů do digitální reklamy v Evropě, jak je od roku 2006 sleduje studie AdEx Benchmark. Evropské sdružení IAB zastupující digitální reklamní průmysl dnes zveřejnilo čísla za loňský rok.

V online reklamě se podle nich v roce 2016 v Evropě protočilo 41,8 miliardy eur (předloni to bylo 37,1 miliardy), což znamená meziroční růst o 12,2 %. „Dvacet ze sledovaných trhů rostlo dvouciferným tempem už třetí rok v řadě a tři země zaznamenaly 30% růst,“ uvádí IAB.

Pozitivní čísla podle studie táhne růst mobilní displayové reklamy a inzerátů v mobilním vyhledávání, které rostly meziročně o 50 %. Do mobilního displaye loni natekly investice ve výši 5,4 miliardy eur a tvoří už třetinu (33,3 %) z celkových výdajů do displayové reklamy.

Výsledky studie najdete na webu IAB Europe.