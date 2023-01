Identita občana vyměnila certifikát, portály státu kvůli tomu postihl výpadek

Očkovací portál, Portál občana, ale i eRecept měly několik hodin problémy s ověřováním identity. Portál Pražana má tyto problémy i nadále. Může za to změna podpisového certifikátu, ke které Identita občana (dříve NIA) přistoupila včera večer. O chystaném zásahu informovala Správa základních registrů pouhý jeden den předem.

Poskytovatelé služeb tak buď hlídají změny v metadatech, nebo museli ručně překonfigurovat své systémy pro načtení nového certifikátu. Na Twitteru na to upozornil Kamil Zmeškal z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Identita občana/NIA by měla dnes +- 20:00 měnit podpisový certifikát.

Pokud nemá SeP udělanou automatickou aktualizaci metadat, chcípne mu přihlašování

PS: Doufám, že to v našem případě nebude kovářova kobyla 🙃, mělo by se nám to nejpozději do 10 min vzpamatovat