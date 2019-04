 »  iDNES.cz prochází faceliftem a zásadně mění navigaci

David Slížek

Zpravodajský portál iDNES.cz z vydavatelství MAFRA uživatelům ukáže pozměněnou tvář. Web projde faceliftem, který se podstatně dotkne jeho navigace. Novou podobu serveru uživatelé uvidí od čtvrtka 25. dubna. Půjde o testovací provoz, v jehož průběhu bude iDNES.cz na základě reakcí čtenářů stránky dále upravovat.

Změny se týkají jak desktopu, tak mobilní verze serveru. Zásadní proměnou prochází hlavní navigační lišta, která se z dnešních deseti položek smrskne na sedm. Ze známých odkazů ale uživatelé na svém místě najdou jen čtyři: Zprávy (Zpravodajství), Kraje, Sport a Ona.

V navigaci se nově objeví odkaz na nový rozcestník služeb „Pro muže“, kde čtenáři najdou články z Technetu, Mobilu, Bonuswebu, iDNES Auto či magazínu Xman. Nový rozcestník dostanou také ženské weby Mafry. V hlavní navigační liště se také nově objeví odkaz na bulvární Expres a na iDNES.tv.

Odkazy na další rubriky se skryjí do menu, které si čtenáři mohou vysunout z „hamburgerové“ ikony v pravém horním rohu. I toto vysouvací menu prošlo výraznou změnou a zjednodušením.

Jak se mění podoba iDNES.cz? Podívejte se:

„Sloučení do sekcí je radikální krok, ke kterému se dlouho nikdo nechtěl odhodlat. Současných 14 rubrik je na jednu navigaci hodně, ale rušit žádné nechceme, tak jsme je schovali do čtyř sekcí, které mají vlastní homepage. Teď samozřejmě čekáme, jak dopadnou měření a co bude třeba poladit,“ řekl Lupě projektový manažer iDNES.cz Pavel Kočička.

Změna má podle něj přinést zjednodušení webů a souvisí také s loňskou akvizicí vydavatelství Bauer Media, po které MAFRA potřebovala začlenit koupené weby do portfolia iDNES.cz.

Zajímavé je, že iDNES.cz při faceliftu z navigace skryl pole pro vyhledávání – dostupné je až ve vysouvacím menu. Podle Kočičky čísla potvrzují, že čtenáři na webu příliš nehledají.

Novinkou jsou také klíčová slova, která se zobrazují pod navigací v článcích. „Máme redakční slova pro třídění obsahu, aby čtenáři našli na jednom místě relevantní články (např. k požáru katedrály Notre-Dame). Ty obsluhuje redakce sama,“ vysvětluje Kočička. „A potom máme automatická slova, která nám generuje partner – strojovým zpracováním hledá v článcích klíčová slova, přičemž pomocí znalostní databáze si zjišťuje, že když se třeba nějaké jméno vyskytuje na Wikipedii, tak bude důležitější než jiné,“ doplňuje.

iDNES.cz podle něj také experimentoval s personalizací obsahu. Také k ní využíval služby externích partnerů, ale finanční přínos nakonec nebyl dostatečný. Do budoucna nicméně server s personalizací počítá.