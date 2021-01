Inauguraci amerického prezidenta odvysílají v Česku weby i televizní stanice

V 18 hodin středoevropského času začne ceremoniál, při němž složí přísahu 46. prezident Spojených států amerických Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Slavnostní inauguraci zprostředkují v přímém přenosu také česká média.

Speciální vysílání nabídne zpravodajská ČT24 od 17 hodin a po 20. hodině. Průvodci budou stejně jako při listopadových volbách americký zpravodaj České televize David Miřejovský, jeho předchůdce Martin Řezníček a moderátor Michal Kubal.

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News zařadí speciál k inauguraci v 17.00, 18.30 a 21.30. Plánuje živé vstupy z Washingtonu a komentáře odborníků, studio bude moderovat Jaroslav Brousil. Stanice využije rozšířenou realitu, díky níž nabídne divákům například limuzínu v reálné velikosti přímo ve zpravodajském studiu a Libor Bouček ji detailně popíše. Díky virtuální grafice se diváci podívají také do Bílého domu.

Televize Nova spustí speciální pořad na internetovém portálu TN.cz. Začne už ve 13 hodin, živé vysílání poběží až do večera. „Diváci tak budou sledovat poslední Trumpův projev v roli prezidenta, jeho odlet z Washingtonu a následný přílet na Floridu, cestu Joe Bidena do Kapitolu a složení prezidentské přísahy. Budou také svědky viceprezidentské přísahy Kamaly Harrisové. Čeká je položení věnců u hrobu neznámého vojína na Arlingtonském národním hřbitově a úplně na závěr budou diváci sledovat tradiční cestu nového prezidenta v autokoloně do Bílého domu,“ uvedla Nova v tiskové zprávě. Do Washingtonu vyslala reportérku Hátu Sassmanovou.

Společné speciální vysílání chystají rovněž rozhlasové stanice Radiožurnál a ČRo Plus, začne v 18.10. Přímý přenos a on-line reportáže připravují také internetové zpravodajské portály, například Seznam Zprávy.