 »  Iniciativa prg.ai chce z Prahy do pěti let udělat evropské centrem umělé inteligence

Karel Wolf

Iniciativa prg.ai by chtěla z hlavního města udělat evropské centrem umělé inteligence, zasloužit se o to mají akademické instituce, magistrát i české firmy. V horizontu pěti let by se Česká republika měls pochlubit pěti tisíci AI výzkumníky, pěti sty AI absolventy a každoročně padesáti novými firmami z oboru.

Za iniciativou stojí ČVUT v Praze, Univerzita Karlova, Akademie věd ČR a hlavní město Praha, podpořila ji ale také vláda a větší množství technologických firem. Její autoři plánují přilákat do Česka světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a pomoct vzniku nových technologických startupů. Iniciativa navazuje na Národní strategii umělé inteligence.

„Naším hlavním cílem je především přilákat ty nejlepší mozky ze zahraničí a zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému,“ vysvětluje spoluzakladatel prg.ai prof. Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze. „Důležité je pro nás i budování značky Prahy jako světoznámého města, které je kosmopolitní, technologické a atraktivní jako místo pro práci i život,“ dodává.

Cílem prg.ai je postavena na spolupráci napříč akademickým prostředím i průmyslem a podporou českého byznysu. „Jde o budování komplexního ekosystému, jehož základními kameny jsou koncentrace excelentního základního a aplikovaného výzkumu, jeho přenášení do praxe, firem a budování startupů, úspěšná aplikace AI v průmyslu a mezinárodní spolupráce,“ říká rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček. Iniciativa se proto opírá i o domácí technologické firmy jako Avast, Seznam či Socialbakers.

Právě s českými podniky plánuje iniciativa aktivně spolupracovat na rekvalifikaci a vytváření AI pracovních míst, přípravě a implementaci inovačních strategií a zavádění pilotních projektů. Vedle spolupráce se zavedenými firmami si iniciativa klade za cíl zvýšit počet startupů založených na univerzitách. Pro integraci do regionálních a světových sítí hodlá prg.ai úzce spolupracovat s dalšími AI centry v Česku, EU, Švýcarsku, Izraeli a Severní Americe.