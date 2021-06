Inovační maraton #NakopniPrahu2 vyhrál projekt na vizualizaci dat Metacity

Vítězem druhého ročníku inovačního maratonu #NakopniPrahu2 se stal projekt Metacity. Ten má za cíl prostřednictvím vizualizace dat zjednodušit komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi a městskými institucemi během městského plánování. Druhé místo porota přidělila projektu soulroots věnujícímu se duševnímu zdraví. Třetí místo pak obdržela virtuální tabule pro školy Collboard.com.

„S Metacity budou všechny zájmové skupiny moci sdílet svá data, čímž se zjednoduší komunikace během plánování výstavby, projektování městských částí nebo bude možné vizuálně demonstrovat regulace vycházející z metropolitního plánu,“ říká Vojtěch Tomas z vítězného týmu. Občané, developeři a město podle něj dostanou do ruky nástroj, který jim umožní vést diskuzi o budoucí podobě města. „Metacity je takový chameleon, který zobrazí každému uživateli data v takové podobě, ve které jí bude rozumět.“ Metacity získal prémii ve výši 50 000 Kč.

Druhé místo a odměnu 30 000 Kč získal tým Příroda v Praze. Jeho projekt soulroots se zaměřuje na zlepšení duševního stavu člověka skrze trávení volného času v přírodě a cvičení. Třetí pak skončil projekt Collboard.com. Jde o virtuální tabuli pro školy, která je určená k online nebo hybridní výuce. Tým získal finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

„Pro moderní metropoli jsou naprosto zásadní dvě věci – inovace a účast veřejnosti. Druhý ročník hackatonu #NakopniPrahu přinesl obojí. Vzhledem k tomu, jak náročný rok máme za sebou, mě velmi těší, jaký byl o akci zájem. Svědčí to o tom, že je v Praze mnoho lidí, které zajímá, co se děje kolem nich, a mají chuť město posouvat,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Do druhého ročníku #NakopniPrahu se přihlásilo 55 týmů. Do semifinále postoupilo celkem 13 týmů, z nichž 11 nakonec prezentovalo své projekty v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Inovační maraton se zaměřil na celkem 8 tematických výzev, a to zdraví, životní prostředí, energetiku, bezpečnost a dopravu, komunity, udržitelný turismus, kulturu, vzdělávání a školství a data.