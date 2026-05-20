Insolvenční správce navrhuje ukončení provozu TV Barrandov, podnik je podle něj neudržitelný

Filip Rožánek
Dnes
Budova TV Barrandov Autor: Filip Rožánek

Zadlužená TV Barrandov se ocitla na hraně definitivního zániku. Insolvenční správce David Jánošík podal 19. května 2026 Městskému soudu v Praze návrh na ukončení provozu akciové společnosti Barrandov Televizní Studio.

Další fungování podniku považuje za ekonomicky i fakticky neudržitelné. Podle správce generuje společnost měsíční ztrátu v řádu několika milionů korun a její finanční situace se od února 2026 v důsledku drastického propadu příjmů z reklamy setrvale zhoršuje. S navrženým ukončením provozu už vyjádřil souhlas věřitelský výbor.

Analýza hospodaření ukazuje, že zatímco průměrné měsíční tržby v roce 2025 přesahovaly 13 milionů korun, v prvním čtvrtletí roku 2026 zaznamenaly strmý pád. Náklady dlužníka, očištěné o nefinanční položky, přitom v letošním roce dosahují v průměru 13,5 milionu korun měsíčně a kvůli inflaci a rostoucím cenám energií mají spíše rostoucí tendenci, bez reálného prostoru pro jejich zásadní snížení.

Kromě finanční tísně čelí televize také problémům s prostory pro podnikání. Nedávno podle insolvenčního správce obdržela výpověď z pronajatých prostor, přičemž výpovědní doba vyprší v červenci 2026.

Správce David Jánošík ve svém podání soudu zdůraznil, že po prověření aktuální situace dlužníka dospěl k závěru, že neexistují podmínky pro další pokračování v činnosti. „Prověřil jsem aktuální situaci obchodního závodu dlužníka a mám za to, že jeho další provozování je ekonomicky ani fakticky neudržitelné,“ uvedl v žádosti.

Tržby společnosti Barrandov Televizní Studio

 

Tržby (v tisících Kč)

Průměr měsíčně (rok 2025)

13 325

Prosinec 2025

11 750

Leden 2026

9 358

Únor 2026

8 737

Březen 2026

8 082

Situaci nyní komplikuje také neúplné složení věřitelského výboru. K 9. dubnu 2026 zanikla společnost Czech Digital Group, a.s., která se sloučila s nástupnickou společností České Radiokomunikace a.s., čímž zaniklo i její členství ve výboru. Společnosti Czech Digital Group stanice dlužila za šíření signálu.

Věřitelský výbor je momentálně pouze dvoučlenný a tvoří jej společnosti Gomanold, a.s., v roli předsedy, a RN Pohledávková development, s.r.o.. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje vyšší počet členů, bude muset insolvenční správce požádat soud o svolání schůze věřitelů za účelem doplňující volby. České Radiokomunikace už vyjádřily zájem funkci člena věřitelského výboru převzít.

Správce naléhá na soud, aby o ukončení provozu rozhodl v co nejkratší lhůtě, jelikož některé kroky vedoucí k uzavření podniku v zájmu věřitelů podniká už nyní.

Majitel televize Jan Čermák řekl agentuře ČTK, že vysílání by mělo ještě několik měsíců pokračovat prostřednictvím jiné společnosti z jeho holdingu. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ řekl ČTK Čermák.

Společnost Barrandov Televizní Studio je od 23. dubna v konkurzu, protože se původní reorganizační plán nepodařilo uskutečnit. Tehdy Čermákův holding oznámil, že se vysílání celé skupiny omezí pouze na hlavní kanál a vedlejší programy Barrandov Kino a Barrandov Krimi zaniknou. „Projektu Restart TV Barrandov se nevzdáváme. Přestože původní provozní struktura končí, podařilo se nám zajistit technické i organizační řešení, které umožní zachovat vysílání na hlavním celoplošném kanálu,“ uvedl v dubnu Jan Čermák.

Hlavní vysílací licence je držena společností S-24 akvizice II, s.r.o., která je součástí Čermákovy skupiny. Na zadluženou firmu Barrandov Televizní Studio jsou napsané už jenom licence stanic Barrandov Kino a Barrandov Krimi.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

