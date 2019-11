 »  Instagram rozšířil test skrývání počtu lajků, uživatelé se mají soustředit na obsah

Obrázková sociální síť Instagram oznámila, že rozšiřuje svůj test skrývání počtu lajků u jednotlivých příspěvků. S novinkou se teď mohou setkat vybraní uživatelé na celém světě. Dosud Instagram změnu zkoušel jen na uživatelích v Kanadě, Irsku, Itálii, Brazílii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Uživatelé zařazení do testu uvidí počet lajků jen u příspěvků, které sami publikovali. U dalších se jim počet nezobrazí.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2