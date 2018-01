 »  Intel: většina novějších čipů s chybami Meltdown a Spectre dostane opravu do týdne

David Slížek

Šéf firmy Intel Brian Krzanich na veletrhu CES v Las Vegas znovu ujišťoval, že jeho firma i další výrobci procesorů dělají všechno pro to, aby opravili nedávno zveřejněné chyby v zabezpečení svých čipů. Zranitelnosti známé pod jmény Meltdown a Spectre teoreticky umožňují útočníkům přistupovat k datům v paměti počítače či mobilního zařízení.

Podle Krzaniche Intel nemá žádné informace o tom, že by chyby někdo už v praxi zneužil. To samo o sobě samozřejmě není informace, která by mohla uživatele uklidnit. Důležitější je, že Intel by měl do týdne vydat opravné balíčky pro své procesory, které by měly chyby opravit u asi 90 % čipů vyrobených v posledních pěti letech. Zbytek novějších čipů se má opravy dočkat do konce ledna, prohlásil šéf Intelu.

Kdy (a zda vůbec) se opravy dočkají i starší procesory, zatím není jasné. Krzanich mluvil i o možných dopadech patchů na výkon procesorů. Zopakoval stanovisko Intelu, že jsou závislé na druhu jejich vytížení a Intel se do budoucna bude snažit propady ve výkonu co nejvíce omezit.

Své první opravy postupně vydávají také výrobci operačních systémů. Apple v pondělí vydal iOS 11.2.2, který obsahuje opravy pro prohlížeč Safari a jeho renderovací jádro WebKit. Svůj patch pro Windows uvolnil i Microsoft a někteří uživatelé s procesory AMD podle serveru Computerworld hlásí, že po jeho instalaci mají problémy s nastartováním systému.