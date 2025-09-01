Lupa.cz  »  Internetová Pecka.TV přidala do nejvyššího tarifu přeskakování reklam na Primě

Internetová Pecka.TV přidala do nejvyššího tarifu přeskakování reklam na Primě

Filip Rožánek
Včera
TV Prima Autor: Karel Choc

Poskytovatel internetové televize Pecka.TV nově zpřístupnil funkci automatického přeskakování reklam při zpětném sledování všech kanálů skupiny Prima. Novinka je součástí nejdražšího tarifu s názvem „Pro šest“, který společnost představila na začátku července.

Tato funkce je zákazníkům dostupná bez dodatečných poplatků v rámci měsíčního paušálu. „Divácký komfort je pro nás klíčový. Možnost přeskakovat reklamy na Primě v balíčku Pro šest považujeme za zásadní posun, díky kterému si diváci užijí své oblíbené pořady bez zbytečného čekání,“ uvedl marketingový ředitel Pecka.TV Matěj Čičák. 

Balíček „Pro šest“ za 599 korun měsíčně obsahuje celkem 162 televizních kanálů, včetně filmových, dokumentárních a sportovních stanic. Jak název napovídá, umožňuje souběžné sledování až na šesti zařízeních, přičemž v rámci jednoho účtu je možné spárovat až osm zařízení. 

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

