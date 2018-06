 »  Internetové firmy masivně inzerují v televizi, zahraniční trend potvrzují i data z Česka

Jan Brychta

V některých regionech se internetové firmy stávají dokonce těmi úplně největšími zadavateli v segmentu televizní reklamy. Údaje shromážděné skupinou The Global TV Group – neformálním uskupením asociací televizních společností a mediazastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe – ukazují, že od Brazílie po Německo si společnosti jako Amazon, Zalando, Netflix, Expedia a Airbnb budují svou image, pověst a zajišťují prodej díky zásahu a vlivu televize.

Tento trend demonstruje silnou vazbu mezi televizí a internetem, kdy mají diváci možnost prostřednictvím svých zařízení připojených k internetu okamžitě reagovat na televizní reklamu.

Stejný posun je možné vysledovat i na českém reklamní trhu, kde online sektor od roku 2015 do roku 2017 zdvojnásobil své hrubé výdaje za televizní reklamu a ve svém objemu dosáhl částky 47,4 milionu eur.

Televizní reklama dokáže e-commerce obchodníkům přinést nejen velmi působivý okamžitý efekt, ale zcela nenahraditelná je v budování a podpoře značky a mezi ostatními mediatypy zcela vyniká také svým téměř stoprocentním zásahem. Televize tak pro velké online společnosti zůstává těžištěm jejich mediálního mixu a řada z nich své televizní investice kontinuálně navyšuje, okomentoval výsledky Jan Vlček, obchodní ředitel televize Nova a prezident Asociace komerčních televizí.