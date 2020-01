 »  Internetový poskytovatel Libli mění název na Nordic Telecom Regional

Jan Sedlák

Internetový poskytovatel Libli s rokem 2020 přichází se změnou názvu – nově se jmenuje Nordic Telecom Regional. Společnost s ručením omezením je vedena v Brně. Od 23. ledna tohoto roku bude firma vystupovat pod značkou Nordic Telecom.

Tento krok navazuje na změnu vlastnické struktury v loňském roce. Nordic Telecom, který provozuje vysokorychlostní bezdrátovou síť na 3,7 GHz, v dubnu 2019 získal 50procentní podíl od investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka, zbylou polovinu už Nordic vlastnil od roku 2017.

„Naším cílem je stát se do dvou let třetím největším poskytovatelem pevného internetu v Česku. V číslech to znamená pokrytí 1,3 milionu domácností a poskytování služeb 330 tisícům zákazníků,“ uvedla tehdy firmy k dalším plánům.

Libli v minulosti pohltilo řadu regionálních providerů. Počátkem loňského roku fúzovalo firmy BAJA Group, DAT, DaveNET, FOFRNET, Fofrnet Group, FOFRNET Consulting, KRI net, KmNet, OXID Networks a Redikom.