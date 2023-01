Interní komise ČT nezjistila v případu Wollner žádný trestný čin

Autor: Česká televize

Česká televize se nadále zabývá podnětem na bossing v redakci pořadu Reportéři ČT. Dnes vyprší termín, kdy se má moderátor a dramaturg Marek Wollner vyjádřit k závěrečné zprávě interní komise.





Členové komise si vyslechli tři desítky zaměstnanců a externích spolupracovníků. 22. prosince předali svá zjištění generálnímu řediteli, řediteli zpravodajství a právnímu úseku.





„Zpráva neobsahuje informace, které by vedly k podezření, že by mohl být spáchán jakýkoliv trestný čin,“ sdělil Radě České televize ředitel komunikace Vít Kolář.

Další postup navrhne nadřízený Marka Wollnera, tedy ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal. Do té doby se moderátor nebude podílet ani na vedení redakce, ani na přípravě a moderování pořadu. Řečí zákoníku práce jde o překážky na straně zaměstnavatele.

Redakci místo něj dočasně řídí Jiří Vondráček, producent aktuální publicistiky.

„Je to rozhodnutí ředitele zpravodajství. Zprávu komise neznám, zná ji ředitel zpravodajství. Bývá zvykem, že je-li někdo z něčeho nařčen, neúčastní se práce redakce. Nepochybně je to do doby, než dojde k uzavření šetření,“ vysvětlil Vít Kolář.

Zpráva je anonymizovaná, aby nebylo možné identifikovat zaměstnance a spolupracovníky, kteří se k možnému bossingu vyjadřovali.

„Marek Wollner bude na překážkách, dokud věc nebude vyřešena. Pak bude odstaven z překážek, nebo bude jiné pracovně-právní řešení. Ale termín řešení nebyl stanoven,“ podotkl Vít Kolář.

Česká televize rovněž poskytuje součinnost policii, která se o věc začala zajímat na základě infomací v médiích. Nejedná na základě trestního oznámení.

Podnět vůči Marku Wollnerovi obdrželo vedení České televize 22. listopadu od Nory Fridrichové. Marek Wollner naopak sepsal podnět vůči Noře Fridrichové, tam ještě televize k žádnému závěru nedospěla.

Rada České televize vzala informace na vědomí a požádala generálního ředitele, aby jí průběžně sdělil další vývoj. Rada jiné možnosti nemá, ze zákona nemůže zasahovat do personálních otázek.