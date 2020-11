Investice jako před Robinhood. J&T dává 10 milionů do českých Fondee

J&T Banka investuje deset milionů korun do českého fintechového startupu Fondee. Získala za to minoritní podíl. Na základním kapitálu společnosti ve výši 1,579 milionu korun se podílí částkou 78 948 korun. Dosavadní vlastníci Jan Hlavsa a Eva Hlavsová mají podíl na základním kapitálu každý po 693 750 korunách, Štěpán Pudlák pak 112 500 korun.

Fondee umožňuje běžným lidem investovat podobně jako například Revolut nebo Robinhood. Peníze se vkládají do ETF fondů a Fondee slibuje zhodnocení tři až osm procent ročně.

J&T do Fondee investovala skrze J&T IB and Capital Markets, nikoliv přes svojí sekci J&T Ventures, která vkládá rizikový kapitál do startupů. Finanční dům plánuje vytvořit fond na investice do fintechu.

Fondee prozatím nezveřejnilo finanční výsledky. Funguje od letošního ledna a dle údajů společnosti má 935 zákazníků. Zakladatelé předtím působili v londýnském City.