Investigativní projekt PastVina končí, nesehnal dost peněz na provoz

Loni na podzim spuštěný investigativní novinářský projekt PastVina končí. Tvůrci to oznámili na sociálních sítích. „Problém nastal ve chvíli, kdy bylo jasné, že nám vypadl klíčový zdroj podpory, se kterým jsme počítali pro překlenutí období do úplné finanční soběstačnosti. PastVina proto jako projekt Hlídače státu už dál pokračovat nemůže,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí.
„Chybělo nám trochu pověstného ekonomického štěstí, bereme to jako fakt. Rozhodně to ale nevnímáme jako důkaz, že dělat tuhle nejsložitější novinařinu nemá smysl. Má to obrovský smysl! A my se ji pokusíme dělat dál. Kde, kdy a s kým? To je zatím otázka, na kterou sami neznáme odpověď,“ dodávají.
PastVina publikovala zejména videoreportáže, ve kterých otevírala různá investigativní témata. Obsah vytvářeli bývalí reportéři České televize Zuzana Černá a Václav Crhonek, na začátku letošního roku se k nim přidal někdejší reportér pořadu 168 hodin David Sebíň.
Jejich reportáže přispěly například k odvolání předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka či ke zrušení objednávek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského u holdingu Agrofert.
Své hlavní reportáže a pořady redakce publikovala na webu, na YouTube a dalších sociálních sítích. Bonusový obsah pak byl dostupný za předplatné na službě HeroHero. Podle aktuálních statistik si jej zde předplatilo 208 sledujících. PastVina také rozjela sbírku na serveru Donio, kde vybrala něco málo přes 300 tisíc kč.
Nad nezávislostí a etičností novinářů dohlížela redakční rada ve složení mediální manažer Michal Klíma, někdejší ředitel České televize Ivo Mathé, šéfredaktorka mediálního serveru Mediaguru Martina Vojtěchovská a producentka Kamila Zlatušková.
Projekt plně vlastní Hlídač státu, který je nezávislým watchdog projektem shromažďujícím a publikujícím data o fungování státní správy v Česku. Právě z jeho dat a analýz zjištění reportérů často vycházela. S investigacemi bude Hlídač státu podle oznámení i po konci PastViny pokračovat: „Naše mise rozhodně nekončí. Naopak! Hlídač státu jede dál, posílíme datovou investigativu a pořádně šlápneme do vlastních odhalení!“