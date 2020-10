Irská DPC vyšetřuje Instagram, nelíbí se jí, jak nakládá s osobními údaji dětí

Irská Komise na ochranu dat (DPC), která hlídá nakládání s osobními údaji v Evropské unii, zahájila vyšetřování Instagramu. Nelíbí se jí jak aplikace nakládá s daty dětí a podezírá ji z porušování GDPR. Informaci přinesl britský deník The Telegraph.

Podle stížnosti, která se stala podnětem vyšetřování, Instagram zpřístupnil kontaktní informace k účtům tak, že byly komukoli přístupné a to bez nutnosti se do aplikace vůbec přihlásit. Komise na ochranu dat nyní zkoumá, jaké možnosti aplikace v nastavení uživatelského profilu nabízí a zda ukládání dat v profilu neporušuje pravidla o ochraně dat podle EU. Vedle toho komise samostatně vyšetřuje také to, zda je majitel instagramu (Facebook) vůbec oprávněn zpracovávat osobní údaje dětí a pokud ano, jestli disponuje dostatečnou ochranou a omezeními, aby byla tato data na platformě dostatečně chráněna. Vyšetřování bylo zahájeno v září, vyšetřované služby se k němu zatím nevyjádřily.

Pravidla o ochraně osobních údajů, která v EU platí od roku 2018, umožňují uložit za jejich porušení pokutu až čtyři procenta z globálních tržeb společnosti, anebo 20 milionů eur (asi 545 milionů Kč). Preferována je přitom varianta, která je vyšší.