Irsko plánuje v čele EU prosazovat konec anonymity na sociálních sítích a ověřování věku

David Slížek
Dnes
Sociální sítě - Facebook - Instagram - TikTok - YouTube Autor: Depositphotos

Až se Irsko v polovině roku 2026 ujme předsednictví Evropské unie, bude jako jednu ze svých priorit prosazovat nové regulace sociálních sítí. Půjde zejména o zavedení povinného ověřování identity majitelů účtů na sociálních sítích a zákaz jejich používání pro děti do určitého věku. V rozhvoru pro irský server Extra.ie to řekl člen irské vlády Simon Harris.

Zákaz anonymních účtů by podle něj měl pomoci omezit šíření nenávistných příspěvků a dezinformací. Zároveň by se měl díky něm snížit počet automatizovaných účtů (botů).  

V Česku používá povinné ověřování identity uživatelů, kteří chtějí přispívat do diskusí pod články (nebo používat službu Lide.cz) Seznam.cz. Uživatelé se mohou ověřit online přes služby BankID nebo MojeID, nebo tak, že e-mailem pošlou naskenovaný průkaz totožnosti (údaje kromě jména a příjmení mohou být na skenu začerněny).

Zákaz používání sociálních sítí dětmi by měl být podle irského záměru podobný tomu, který koncem roku 2025 zavedla Austrálie. Tamní vláda uzákonila pro používání vybraných sociálních sítí minimální věkovou hranici 16 let. Provozovatelé sítí mají povinnost věk uživatelů ověřit a zajistit, aby mladší děti jejich služby nepoužívaly.

Jak jsme v prosinci psali v našem newsletteru Lupa+, s ověřováním věku uživatelů online služeb počítá také návrh evropského nařízení pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu, známý pod názvem Chat Control. Argumentuje, že provozovatelé služeb mají identifikovat děti kvůli tomu, aby jim mohli nabídnout lepší ochranu před online riziky. Obdobnou povinnost mají mít i provozovatelé obchodů s aplikacemi, kteří mají podle návrhu znemožnit dětem přístup k aplikacím, ve kterých existuje významné riziko tzv. groomingu. 

Irsko bude EU předsedat od července do prosince 2026.

Témata:

