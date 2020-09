Irský regulátor vyšetřuje Facebook kvůli přeposílání dat o uživatelích z EU do USA

Irská obdoba našeho úřadu pro ochranu osobních údajů, Ireland’s Data Protection Commission, začal vyšetřovat Facebook kvůli tomu, jakým způsobem převádí data o evropských uživatelích z Evropské unie do Spojených států. V předběžném příkazu, na který upozornil deník WSJ, vyzývá firmu k přerušení této praktiky.

Irský regulátor, který je zároveň hlavním kontrolorem Facebooku ohledně ochrany soukromí uživatelů v Evropě, vychází ve svém rozhodnutí z verdiktu Soudního dvora Evropské unie (CJEU) o dvou právních rámcích pro přesun dat na druhou stranu Atlantiku.

Evropský soud v červenci zneplatnil tzv. Privacy Shield, tedy dohodu mezi EU a USA o sdílení dat, ta podle soudu nezajišťovala uživatelům, kteří jsou rezidenty EU, dostatečnou ochranu před možným špehováním ze strany americké vlády. Soud nezrušil možnost transferu dat úplně, i nadále je možné data převádět do USA v souladu s mechanismem Standard Contractual Clauses. Soud ale zároveň vyzval regulátory, aby pozastavili a prověřili posílání dat za hranice EU v případech, kdy není dostatečná jistota o úrovni ochrany údajů v cílových destinacích.

Právě toho se chytlo i IPDC a zahájilo na to konto vyšetřování přenosů dat z EU do Spojených států ze strany Facebooku a zároveň předběžným opatřením další přenosy zatrhlo. Pokud by americká firma opatření nevyhověla, hrozí ji od regulátora pokuta ve výši až 4 % z jejího ročního příjmu.