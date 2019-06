 »  Itálie chce přispívat chudým na nákup DVB-T2 přijímačů

Filip Rožánek

V Itálii probíhá veřejná konzultace plánu na finanční podporu rozšíření DVB-T2. Ministerstvo hospodářství chce vyčlenit 151 milionů eur na dotační program, díky kterému by dostali chudší obyvatelé slevu na nové přijímače. Skončil by 31. prosince 2022 nebo vyčerpáním vyhrazené částky.

Itálie sice loni na podzim schválila plán přechodu na DVB-T2, ale pak ho zrušila. Proces se zpožďuje. Podle nového záměru by vláda přispívala na nákup jednoho zařízení s DVB-T2 tunerem do jedné nízkopříjmové domácnosti, přičemž seznam dotovaných přístrojů by byl na webu ministerstva. Výše příspěvku by byla 50 eur.

Pokud k plánu nebudou zásadní námitky, začne se nákup přístrojů dotovat od 15. listopadu 2019.