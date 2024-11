Italský Mediaset má zájem o kompletní Případy 1. oddělení

Autor: Česká televize

Pořady České televize zaujaly na mezinárodním festivalu televizní tvorby MIPCOM v Cannes, kde producenti nabízejí své pořady stanicím z celého světa. Italská skupina Mediaset projevila zájem o obě řady minisérie Docent, dokumentární seriál Středověké srdce Evropy a všechny řady Případů 1. oddělení.





Maďarská televize poptává Vedlejší produkt, Středověké srdce Evropy a Vlastně se nic nestalo. Japonskou veřejnoprávní televizi zaujal film Smetana a kriminální série Stíny v mlze a Docent. Americkou kabelovou televizi Eurochannel upoutaly filmy Cesta do tmy a Svatá i minisérie Vedlejší produkt. Blíže neupřesněná polská streamovací platforma má zájem o hrané seriály Vlastně se nic nestalo a V jiném těle nebo dokument Tělo v mé hlavě.

Celosvětová platforma Menemsha Films zaměřená na židovskou tematiku chce vedle dokumentu o Franzi Kafkovi zařadit i starší tvorbu ČT – filmy Colette a Zádušní oběť nebo dokumentární snímek Židovská cesta.

„Největší ohlas napříč všemi schůzkami měly dokumenty Franz Kafka – známý neznámý, Tajemství života Bedřicha Smetany a film Smetana. V následujících dnech budou desítkám vysílatelů, platformám a distributorům rozeslány otitulkované ukázky k posouzení,“ uvedl obchodní ředitel Hynek Chudárek.

Česká televize naopak pro své vysílání nakoupila historický seriál Vzestup havrana (Rise of the Raven, Maďarsko), muzikálový hit Největší showman s Hughem Jackmanem, americký seriál Kominského metoda, americký seriál Maid, pokračování úspěšného francouzského krimiseriálu Komisařka Florence, koncert britského rockera Stinga na zámku Chambord nebo životopisnou minisérii So Long, Marianne o životě zpěváka Leonarda Cohena.

Svět legendárního malíře poodhalí zevrubný životopis ikonického tvůrce surrealismu Salvadora Dalího v dokumentu Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti. A nejen pro fanoušky módy jsou určeny dvě minisérie o předních osobnostech módního průmyslu a jejich bouřlivých životech – Karlu Lagerfeldovi a Cristóbalu Balenciagovi. Na ČT art proběhne už 7. prosince přímý přenos ze znovuotevření chrámu Notre-Dame v Paříži s hvězdnými interprety.

V rámci výročí 80 let od konce druhé světové války nabídne Česká televize divákům řadu historických dokumentů jako například Ženy ve válce, Osvětim: Skryté stopy, Hlasy Dne D nebo Tajné zbraně 2. světové války. Čtyřdílný dokument Královská pavučina zase odhalí provázanosti evropské monarchie v závěru 19. a na počátku 20. století. Pro fanoušky Arthura Conana Doylea je přichystán nový třídílný cyklus BBC Sherlockova vražda, který obsahuje mnoho neznámých faktů a souvislostí.

Dětští diváci se mohou na Déčku těšit na pokračování oblíbených animovaných seriálů Tlapková patrola nebo SpongeBob v kalhotách. Na obrazovkách ČT se objeví i slavný dětský animovaný seriál Blue o psí slečně. Kromě toho budou nejmladší diváci moci sledovat britskou pekařskou soutěž dětí ve věku od 9 do 15 let Junior Bake Off.