 »  Italský regulátor vyšetřuje Google kvůli možnému zneužití tržní dominance

Karel Wolf

Italský regulátor otevřel vyšetřování Google kvůli možnému zneužívání tržní dominance, týká se Androidu a aplikace Android Auto.

Vyšetřování je formálně vedeno proti třem společnostem: Alphabet Inc., Google LLC a Google Italy S.r.l. Celý případ se zakládá na kauze, kdy měl Google odmítnout integraci aplikaci Enel X Recharge vyvinutou společností Enel do vlastní aplikace Android Auto. Aplikace Android Auto umožňuje bezpečné používání (relevantních) Android aplikací během řízení automobilu. Podle stížnosti odmítnutím zařadit Enel X Recharge do vlastní aplikace Google svévolně dramaticky omezil užitečnost konkurenční aplikace.

Enel X Recharge je Android aplikace, která umožňuje dobíjet osobní elektrický automobil prostřednictvím veřejných dobíjecích stanic kompatibilních s Enel X service, umožňuje mimo jiné rezervaci dobíjecí stanice a další funkce zpříjemňující řidičům elektrických automobilů život. Úřad tvrdí, že tak Google zkouší zvýhodnit pozici vlastní aplikace Google Maps, která také poskytuje informace o dobíjecích stanicích. Celé řízení by mělo skončit do 30. května příštího roku.