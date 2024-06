IuRe identifikovalo problémy v Národním zdravotním informačním systému

Autor: Pexels.com

Organizace Iuridicum Remedium (IuRe), která se zabývá ochranou soukromí, analyzovala téměř rok a půl Národní zdravotní informační systém (NZIS). Ten sestává ze zdravotnických registrů, které obsahují data o zdraví a další osobní údaje, často velmi citlivého charakteru.





Kvůli možnému přílišnému zásahu do soukromí se fungováním NZIS už dvakrát zabýval Ústavní soud. Návrhům zrušit části některých zákonů upravujících NZIS nevyhověl. Nikdy se však nepustil do podrobnějšího proniknutí do struktury NZIS a jeho jednotlivých registrů.

Právě na to se právníci IuRe zaměřili. Využili přitom jak dostupná data, tak informace získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ve zveřejněné analýze upozorňuje IuRe na ty nejpalčivější problémy NZISu. Jde třeba o nedostatečnou právní regulaci zpracování osobních údajů, kdy dle IuRe "existují registry, které zákon nepředpokládá, a naopak zákonem předpokládané registry neexistují".

V některých systémech jsou pak uchovávány údaje jako e-mail či telefon, přestože pro to zcela chybí právní základ. S ohledem na účel jsou pak podle IuRe některé údaje v registrech zcela nadbytečné: jde třeba o údaje o dosaženém vzdělání, o osobách, které způsobily úraz, o údaje o tom, jestli je pacient bezdomovcem, či o data narození u uživatelů návykových látek.

Problémem je podle IuRe i chybějící DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) či vazba na rodná čísla, která jsou ve většině registrů využívána.