 »  iVysílání budou pro ČT zajišťovat SuperNetwork a CDN77, v tendru porazily O2

David Slížek

Na druhý pokus vybrala Česká televize nového technického provozovatele svého iVysílání. Šanci dostane firma SuperNetwork podnikatele Zdeňka Cendry. Podepsaná smlouva už je k nalezení v internetovém registru smluv a informoval o ní server Mediaguru.

Jde o výsledek druhého výběrového řízení. To první loni ČT zrušila poté, co pro formální nedostatky vyřadila tři ze čtyř uchazečů. Do nově vyhlášeného tendru se přihlásily jen dvě firmy – stávající provozovatel O2 a právě Cendrův SuperNetwork.

„ČT upravila hodnocení nabídek – původně byla jediným rozhodujícím kritériem cena za dodání a 3 roky provozu. Letos se hodnocení skládalo ze 70 % z ceny a 30 % tvořilo subjektivní hodnocení zadavatele z pohledu technologických a bezpečnostních aspektů řešení,“ popisuje výběrové řízení pro Lupu Zdeněk Cendra.

„Naše firmy dosud dodávaly streamingová řešení hlavně pro zahraniční klienty a televize. České televize, jejích pořadů a zpravodajství si velmi vážíme a jsme proto nadšení, že můžeme naší práci a technologickou zkušenost z ciziny dodat zpět do ČR pro diváky ČT,“ dodává.

Česká televize za provoz iVysílání zaplatí 502 tisíc Kč za měsíc, celkem tedy za tři roky 18 072 000 Kč (ceny jsou bez DPH). „Součástí této ceny je cena za přímé napojení do peeringového centra Nix.cz s rychlostí konektivity ve výši 100 Gbps ve výši 30 000,– Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez DPH za jeden kalendářní měsíc a peeringového centra Peering.cz s rychlostí konektivity ve výši 100 Gbps ve výši 25 000,– Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH za jeden kalendářní měsíc,“ říká dokument.

A dodává, že „Poskytovatel nesmí služby zajišťované dle této smlouvy zpoplatnit ostatním poskytovatelům internetového připojení (ostatním autonomním systémům) ani koncovým uživatelům, tj. Služba je pro tyto osoby zdarma“…