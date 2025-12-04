Izrael zůstane v Eurovizi. Španělé, Irové nebo Nizozemci budou soutěž bojkotovat

Evropská vysílací unie (EBU) na svém dnešním zasedání v Ženevě potvrdila, že se nadcházejícího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize mohou zúčastnit všichni členové, kteří přistoupí na nová pravidla, tedy včetně Izraele.
Následovala ostrá reakce veřejnoprávních stanic z několika států, které na protest proti izraelské účasti z projektu odstupují. Účast v nadcházejícím ročníku, který se má konat ve Vídni, už zrušily televize ze Španělska, Irska, Slovinska a Nizozemska.
Zástupci EBU rozhodovali o balíčku nových opatření a pravidel, která mají posílit důvěryhodnost a apolitičnost soutěže. Schválení těchto pravidel automaticky otevírá dveře všem členům, aniž by se hlasovalo o jednotlivých státech.
Skupina zemí v čele se španělskou RTVE a slovinskou RTV Slovenija, podporovaná zástupci Černé Hory, Nizozemska, Turecka, Alžírska a Islandu, přitom písemně žádala o tajné hlasování specificky o účasti Izraele. Předsednictvo EBU tento požadavek zamítlo s odůvodněním, že většina členů si další hlasování o účasti nepřála.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Španělská televize oznámila, že nejen stahuje svého zástupce, ale nebude finále ani semifinále Eurovize 2026 vůbec vysílat. Její ředitel míní, že humanitární situace v Gaze a využívání soutěže k politickým cílům ze strany Izraele znemožňují udržet status Eurovize jako neutrální kulturní akce.
K bojkotu se připojilo také Slovinsko. Ředitelka tamní televize Ksenija Horvat prohlásila, že veřejnoprávní médium nemůže stát na stejném pódiu se zástupcem státu, jehož kroky v Gaze označila za genocidu. Předsedkyně představenstva RTV Slovenija Natalija Gorščak připomněla precedent z roku 2022, kdy byla po agresi na Ukrajině vyloučena Ruská federace, zatímco nyní si podle ní EBU netroufá učinit podobný krok vůči Izraeli. „Naše poselství zní: nebudeme se účastnit, pokud tam bude Izrael. I jménem dvaceti tisíc dětí, které zemřely v Gaze,“ uvedla Gorščak.
Podobné stanovisko zaujala irská RTÉ, která účast Irska v kontextu humanitární krize a cíleného zabíjení novinářů v Gaze označila za morálně nepřijatelnou. Irský vysílatel soutěž rovněž nebude přenášet.
Nizozemská televize AVROTROS se rozhodla neúčastnit s odvoláním na porušování svobody tisku a politické vměšování během předchozího ročníku. Její mateřská veřejnoprávní organizace NPO ale zajistí, aby nizozemští diváci mohli přenos sledovat.
Konečný seznam účastníků jubilejního 70. ročníku Eurovize má být jasný do Vánoc. Eurovize je největší a nejsledovanější živě přenášená hudební událost na světě, letošní ročník vidělo 166 milionů diváků ve 37 státech.