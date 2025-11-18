Lupa.cz  »  Izraelci chtějí ztrojnásobit své mladé vývojové centrum v Praze zaměřené na kyberbezpečnost

Izraelci chtějí ztrojnásobit své mladé vývojové centrum v Praze zaměřené na kyberbezpečnost

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Shlomo Kramer, Cato Networks Autor: Cato Networks

V České republice nemá početné výzkumné a vývojové centrum pro kybernetickou bezpečnost pouze Gen Digital (Avast), ale také několik zahraničních podniků typu SentinelOne, Rapid7 a další. Novým investorem je izraelská firma Cato Networks, která v Praze rozjela R&D aktivity v loňském roce. Jde o první takové centrum mimo domovský Izrael, které by v následujících letech mělo výrazně růst.

Cato Networks nyní v Česku zaměstnává přes 40 odborníků. Výkonný ředitel firmy Shlomo Kramer během návštěvy Prahy uvedl, že by pobočku v příštím roce chtěl ztrojnásobit. Již předtím naznačil, že by na našem území chtěl alokovat až stovky lidí. Česko dle slov Kramera a technologického ředitele Eyala Heimaa zapadlo do firemní kultury Cata. To lze v překladu pojmenovat i tak, že Češi a Izraelci nemají příliš tendence “bullshitovat” a soustředí se na technické výsledky.

Pražský výzkum a vývoj izraelské společnosti nedávno dostal nového šéfa, stal se jím Lukáš Mrázek. Ten v minulosti dělal například pro Pure Storage, což je další zahraniční IT investor s vývojem v Česku (a hardware pro flash úložiště vyrábí ve Foxconnu v Kutné Hoře).

Cato Networks vyvíjí cloudovou platformu SASE, díky níž je možné zabezpečit firemní zařízení a infrastrukturu bez nutnosti provozu VPN a podobně. Jde o obor na vzestupu, kde se Cato prezentuje jako mladý dravec s moderní platformou zrozenou v cloudu, nikoliv poskládáním více technologií do jedné. V SASE kromě jiného působí také ústecká firma GoodAccess. Konkurencí pro Cato je třeba Palo Alto Networks, která nedávno za 25 miliard dolarů koupila izraelský CyberArk.

Shlomo Kramer je jeden z nejbohatších Izraelců. V roce 1993 spoluzaložil Check Point, nejhodnotnější izraelskou firmu, která má ve vedení i několik Čechů. Check Point je společně s armádou jednou z hlavních hnacích sil izraelského kyberbezpečnostního ekosystému. Kramer následně v roce 2002 spoluzaložil další firmu Imperva, kterou za 3,6 miliardy dolarů koupila skupina Thoma Bravo. Cato Networks je jeho třetí projekt.

Cato Networks už od investorů vybrala 1,1 miliardy dolarů a výhledově se chystá na burzu, z čehož budou profitovat i zaměstnanci, kteří dostávají opce na akcie. Cato v současné době zaměstnává něco přes tisíc lidí. Firma vytáhla roční opakované tržby (ARR) na více než 300 milionů dolarů.

Jeden z nejbohatších Izraelců v Česku staví vývojové centrum a udělal první akvizici Přečtěte si také:

Jeden z nejbohatších Izraelců v Česku staví vývojové centrum a udělal první akvizici

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Roboti už jdou, už tady jsou…

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).