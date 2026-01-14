Lupa.cz  »  Izraelci z Prahy generují herce s pomocí AI, na další vývoj získali investici

Izraelci z Prahy generují herce s pomocí AI, na další vývoj získali investici

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Maxfusion Autor: Maxfusion
Zakladatelé Maxfusion

Startup Maxfusion, za kterým stojí Izraelci žijící v Praze, zaujal investory. Jde o platformu pro rychlou výrobu video reklamy bez klasické produkce, která využívá i umělou inteligenci včetně AI generovaných herců. Peníze mu posílá fond Czech Founders VC a andělský investor Ory Weihs. Ten je v Česku, kde také žije, známý především díky jedné z prvních investic do startupu Mews, který později získal status startupového jednorožce.

V investičním kole Maxfusion získal 350 tisíc eur (skoro 8,5 milionu korun), celkově už 500 tisíc. Firma buduje své hlavní zázemí v Praze. Startup založili bratři Ori a Stav Zilbershteinovi společně s technickým spoluzakladatelem Vladem Dubchakem. Ori Zilbershtein v Praze také dlouhodobě žije a město tým vnímá jako „přirozené centrum dalšího růstu“.

„Izraelský i český startupový ekosystém mají silné kořeny v oblasti obrany a kyberbezpečnosti. Umělá inteligence je jejich další přirozenou etapou. Díky spolupráci s izraelsko-českými týmy jsem si uvědomil, že právě Česko, a Praha zvlášť, je ideálním místem pro budování AI startupu,“ říká CEO firmy Ori Zilbershtein. „Obě kultury sdílejí velmi přímočarý, věcný přístup k byznysu,“ myslí si.

Maxfusion umožňuje hromadnou tvorbu video reklam, na svém webu slibuje vytvoření takových spotů v řádu minut. Využívá nástroje jako Nano Banana a další modely poháněné AI, které mu pomáhají vytvářet z fotek požadovaná videa. Dokáže mimo jiné úspěšné reklamy analyzovat a podle výsledků vytvořit nové, podobné video. „Bariéry v tvorbě obsahu postupně mizí,“ komentuje Ivan Kristeľ, spoluzakladatel Czech Founders VC. Mezi zákazníky firmy patří DTC značky, e-commerce firmy i výkonnostní a kreativní agentury.

Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty Přečtěte si také:

Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Daň z nemovitých věcí

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Daň z příjmu fyzických osob

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).