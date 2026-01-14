Izraelci z Prahy generují herce s pomocí AI, na další vývoj získali investici

Startup Maxfusion, za kterým stojí Izraelci žijící v Praze, zaujal investory. Jde o platformu pro rychlou výrobu video reklamy bez klasické produkce, která využívá i umělou inteligenci včetně AI generovaných herců. Peníze mu posílá fond Czech Founders VC a andělský investor Ory Weihs. Ten je v Česku, kde také žije, známý především díky jedné z prvních investic do startupu Mews, který později získal status startupového jednorožce.
V investičním kole Maxfusion získal 350 tisíc eur (skoro 8,5 milionu korun), celkově už 500 tisíc. Firma buduje své hlavní zázemí v Praze. Startup založili bratři Ori a Stav Zilbershteinovi společně s technickým spoluzakladatelem Vladem Dubchakem. Ori Zilbershtein v Praze také dlouhodobě žije a město tým vnímá jako „přirozené centrum dalšího růstu“.
„Izraelský i český startupový ekosystém mají silné kořeny v oblasti obrany a kyberbezpečnosti. Umělá inteligence je jejich další přirozenou etapou. Díky spolupráci s izraelsko-českými týmy jsem si uvědomil, že právě Česko, a Praha zvlášť, je ideálním místem pro budování AI startupu,“ říká CEO firmy Ori Zilbershtein. „Obě kultury sdílejí velmi přímočarý, věcný přístup k byznysu,“ myslí si.
Maxfusion umožňuje hromadnou tvorbu video reklam, na svém webu slibuje vytvoření takových spotů v řádu minut. Využívá nástroje jako Nano Banana a další modely poháněné AI, které mu pomáhají vytvářet z fotek požadovaná videa. Dokáže mimo jiné úspěšné reklamy analyzovat a podle výsledků vytvořit nové, podobné video. „Bariéry v tvorbě obsahu postupně mizí,“ komentuje Ivan Kristeľ, spoluzakladatel Czech Founders VC. Mezi zákazníky firmy patří DTC značky, e-commerce firmy i výkonnostní a kreativní agentury.