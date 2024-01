J&T chce po jednatelích zkrachovalého e-shopu Mamut.cz milionovou zálohu na náhradu škody

Autor: Depositphotos

Jeden z největších věřitelů zkrachovalého e-shopu Mamut.cz, J&T Leasingová společnost, žádá soud o nařízení předběžného opatření. Tím by měla oběma jednatelům Ondřeji a Janu Měřinskému uložena povinnost složit do soudní úschovy zálohu na náhradu škody ve výši 42 milionů korun.





J&T jednatelům vyčítá, že nesplnili včas povinnost na svou společnost Mammoth s.r.o. insolvenční návrh, když jim nejpozději v polovině listopadu 2022 musel být úpadek e-shopu znám. Tím podle J&T způsobili škodu přes 2 miliardy korun a jejich počínání i po zahájení insolvenčního řízení prý mělo znaky nepoctivého a obstrukčního jednání.





Návrh dále uvádí s odkazem na vyjádření insolvenčního správce, že model podnikání e-shopu nesl znaky tzv. modelu letadla. „Tento model nutně předjímá, že Dlužník byl dlouhodobě v úpadku (přinejmenším) ve formě předlužení, když pohledávky Dlužníka evidované v rozvaze měly pouze účetní informaci a nikoliv reálnou hodnotu,“ dodává J&T.

Škodu pak navrhovatel vyčísluje na základě závěru, že kdyby byl insolvenční návrh podán za Mamut.cz včas, ihned by došlo k přerušení dodávek zboží e-shopu, případně by takové zboží bylo dodáno jen tehdy, pokud by věřitel měl jistotu, že dostane zaplaceno. Návrh také počítá s tím, že pohledávky přihlášených věřitelů budou „pravděpodobně uspokojeny pouze v minimálním rozsahu.“

Insolvenční soud má na rozhodnutí o návrhu lhůtu jednoho týdne.