 »  J&T Ventures pokračují v investicích. Spolu s Prague Boats podpořili Davinci TS

Jan Beránek

Něco jako Booking.com, ale zaměřené na firmy. Sami se považují za velkoobchod v hoteliérství. Firma funguje od loňského léta a dnes ubytovává přibližně pět tisíc turistů měsíčně.

Detailnější informace firma neposkytuje. Šéf firmy Alexey Ilyash prozrazuje, že se jejich tržby pohybují v řádech stovek tisíc eur a od začátku roku násobně rostou.

To možná přilákalo investory z J&T Ventures, kteří v červnu uzavřeli hned tři investice. Kromě Davinci TS poslali peníze i do Neuron Soundware a šestnáct milionů do cestovatelského Daytripu. Výši investice startup neprozradil, podíl ale podle obchodního rejstříku získali investoři z J&T ve výši 18,75 procenta. Šest a čtvrt procenta po celé operaci drží i Prague Boats.

Podle Ilyashe chce startup automatizovat skupinové rezervace v hotelech. „Jsme uzavřený marketplace pro velké cestovní kanceláře a firmy. Vytváříme rezervační modul pro skupiny a následné napojení na API hotelových řetězců, jako je Accor Hotels,“ vysvětluje.