 »  Jablíčkář.cz prodán. Zakotví vedle LetemSvětemApplem ve stáji brněnské Textfactory

Jan Beránek

Na poli zpravodajství ze světa Apple se spojují síly. Provozovatel serveru LetemSvětemApplem, brněnská firma Textfactory, převzala i druhý tradiční server – Jablíčkář.cz. „Server byl k mání za cenu, která se nám zdála adekvátní,“ vysvětluje jednatel firmy Roman Zavřel s tím, že za Jablíčkáře dali vyšší stovky tisíc korun.

Zavřel tvrdí, že s novým majitelem se nic nemění. „Jablíčkář je server, jehož jméno roky formoval čistě redakční obsah, a my věříme, že díky nejen finančním možnostem jej budeme mít možnost čtenářům nabídnout ve větším množství, než na které byli doposud zvyklí,“ vysvětluje s tím, že žádné plány na slučování obou serverů nejsou. „Myslím si, že slučování by byla velká chyba. Naopak se pokusíme zachovat původní myšlenku Jablíčkáře, tedy dívat se na témata do hloubky. Na webu by se neměly objevovat žádné spekulace ani podobné věci, ale čistě ověřená fakta, názory, analýzy nebo například recenze,“ dodává Zavřel.

Pod novými majiteli nastoupí i nová redakce. S dosavadním šéfredaktorem Ondřejem Holzmanem odešel i celý tým. S tím ale lidé z Textfactory počítali a noví lidé jsou připraveni. „Chci zůstat aktivní i na jablečném poli, ale minimálně do příští keynote si beru volno. Po dlouhých letech si ji užiju jen jako divák,“ okomentoval svou budoucnost na Twitteru Ondřej Holzman s tím, že další kapitola jeho kariéry se jmenuje Tyinternety.