 »  Jak bude svět vypadat za 20 let? Na poslání obrázku do soutěže mají děti ještě dva dny

Redakce

Ještě do úterý 15. května se mohou děti do 15 let zúčastnit soutěže, kterou jsme uspořádali v rámci speciálu k 20. výročí založení serveru Lupa.cz.

Vyhrát mohou ceny v hodnotě 2 tisíce korun: puzzle s motivy z Hvězdných válek, světových staveb a animovaných filmů Disneyho nebo 3D puzzle některé ze známých světových budov od firmy Ravensburger.

Stačí nakreslit či namalovat, jak si děti představují svět za 20 let, tedy v roce 2038, a poslat tento obrázek naskenovaný na e-mailovou adresu redakce@lupa.cz. Obrázky můžete posílat také poštou na adresu redakce (Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6).

Z došlých obrázků vybereme finalisty, o kterých budou hlasovat čtenáři Lupy. Absolutní vítěze oznámíme 29. června.

Podrobné podmínky soutěže najdete v tomto článku.