Jak by mohly vypadat Star Wars, kdyby je točil Karel Zeman? Čech vytvořil trailer s pomocí AI

Autor: David „Havran“ Spáčil

„Člověk občas uvažuje, jak by vypadaly v alternativním světě některé filmy. Co kdyby třeba Křemílka a Vochokomůrku dělal Quentin Tarantino? Nebo kdyby Hvězdné Války režíroval Karel Zeman…?“ Tak své video na YouTube uvádí David „Havran“ Spáčil z videoslužby Videoflot.





Svůj fiktivní trailer označuje za poctu českému filmaři Karlu Zemanovi i tvůrci Hvězdných válek Georgi Lucasovi. Podívat se na ně můžete zde:





„Trailer jsem dělal pomocí AI nástrojů Midjourney, ElevenLabs, RunwayML, D-iD, Dall-e, LeiaPix, vocalremover. Postprodukce proběhla v aplikacích Adobe, které už jsou taky čím dál víc prošpikované AI. Strávil jsem tím řádově desítky hodin ve volných chvílích od přelomu roku, kdy jsem zkoušel v podobném duchu první vlaštovku, Pelíšky by Wes Anderson,“ popisuje Spáčil.

Ten mimo jiné v brněnském KUMSTu pořádá konferenci pro kreativce pravidlasezmenila.cz. „Podle mě je nástup AI skvělá příležitost pro tvůrce takových one man show, kteří mají plnou hlavu ptákovin, co by se dalo udělat, ale doteď na to nebyl čas a prostředky, takže většina těch věcí zanikla ve stádiu nápadu,“ dodává.