Jak dopadli Ponožkového vraha? Oneplay uvádí novou sérii o přelomovém vyšetřování

Streamovací platforma Oneplay dnes zveřejnila všechny čtyři epizody série Případ Rigo: Ponožkový vrah. Dokument režiséra Petera Bebjaka se soustředí především na vyšetřování, které vedlo k dopadení slovenského sériového vraha.
Ondrej Rigo v letech 1990 až 1992 zavraždil nejméně devět lidí na Slovensku, v Německu a Nizozemsku. Bratislavský soud ho v prosinci 1994 odsoudil k doživotnímu trestu. Rigo se k vraždám nikdy nepřiznal.
Série sleduje případ z pohledu kriminalistů, prokurátorky, soudce, genetiků a dalších lidí, kteří se podíleli na dopadení a usvědčení pachatele. Vystupuje v ní také Jana Bartošíková, která Rigův útok přežila a později ho identifikovala. Výpovědi pamětníků doplňují hrané rekonstrukce a materiály z policejního spisu.
Důležitým tématem je tehdejší využití analýzy DNA. Tým slovenského genetika Vladimíra Feráka přizpůsobil zahraniční metodu podmínkám, v nichž měl jen omezené technické vybavení. Výsledky pomohly spojit Riga s několika oběťmi a následně také s vraždami v zahraničí.
„Případ Ondreje Riga se odehrával v době, kdy byla DNA analýza teprve novou a prakticky nevyzkoušenou metodou. Právě při vyšetřování jeho vražd se poprvé naplno prosadila jako nástroj identifikace pachatele a otevřela cestu postupům, které dnes považujeme za samozřejmé,“ upozorňuje producentka Veronika Lišková.
„Nevytváříme obraz o Ondreji Rigovi, ale o tom, jakým způsobem byl usvědčen a jak byl chycen. To je podle mě to důležitější,“ uvedl režisér Peter Bebjak. Scénář napsal Jakub Režný, dokument vznikl v produkci DNA Production, TV Markíza a TV Nova.