 »  Jak jinak. Manifest proti závislosti na internetu se dá přečíst jenom off-line

Jan Beránek

„Chcete-li být opravdu produktivní, odpojte se od internetu,“ vyzývá autor manifestu Chris Bolin. A své prohlášení myslí vážně. Kdo si ho chce přečíst celé, musí přejít off-line.

Bolin připomíná jednu věc – lidi nezabíjí zbraně, ale jiní lidé, podobně notifikace také nekradou vaši pozornost, to dělá lidský mozek.

„Strávil jsem hodiny tím, kdy jsem byl lapen v síti mé vlastní zvědavosti,“ tvrdí Bolin a dodává, že díky Spotify a Netflixu k nám proudí velké množství obsahu on-line, ale málokdy se opravdu soustředíme na to, co sledujeme nebo čteme. A to nejen kvůli notifikacím.

Bolinova stránka je provokace. Navrhuje Netflixu novou službu, která by natáhla filmy do mezipaměti a přehrála je, až když je vypnuté Wi-Fi.