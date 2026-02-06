Lupa.cz  »  Jak postavit DNS resolver, základy optiky a kdo útočí na Turrisy. Přednášky z CSNOG 2026 jsou k dispozici zdarma

Jak postavit DNS resolver, základy optiky a kdo útočí na Turrisy. Přednášky z CSNOG 2026 jsou k dispozici zdarma

Jan Sedlák
Dnes
CSNOG 2026 Autor: Root.cz

Také letos se ve Zlíně uskutečnila dvoudenní konference CSNOG 2026, kam se vždy sjíždí komunita kolem sítí a s tím spojených technologií. Na oficiálním webu jsou zdarma k dispozici záznamy všech přednášek včetně prezentací v PDF.

Mezi tématy naleznete následující: Úvod do bezdrátových protokolů jiných než WiFi, Základy optiky pro IP inženýry: Od principů optického vlákna po CWDM/DWDM a plánování rozpočtu pro připojení, DNS PATROL (projekt Bezpečné DNS pro Kraj Vysočina), Přenos přesného času a frekvence systémem White Rabbit, Výzvy regulátora v roce 2026, DNS pod kontrolou: Jak postavit moderní bezpečný resolver pro ISP, Hlášení incidentů dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti, Evoluce DNS – nová DELEGace, Nová Národní strategie kybernetické bezpečnosti, Postkvantová kryptografie pro DNSSEC a mnohé další.

Akce se zúčastnilo skoro 300 lidí, organizátorem byly organizace CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ. Root.cz přinesl dvě textová shrnutí a jednu galerii.

