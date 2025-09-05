Lupa.cz  »  Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi

Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi

David Slížek
Dnes
Digitalizace stavebniho rizeni - ministerstvo pro mistni rozvoj Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zmapování možností trhu a ověření, jak jsou záměry digitalizace stavebního řízení v praxi proveditelné. To jsou v kostce důvody, proč ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo tzv. předběžnou tržní konzultaci, do které pozvalo všechny potenciální dodavatele a experty. 

„Cílové řešení digitalizace stavebního řízení má být postaveno na plně elektronickém procesu, který pokrývá celý životní cyklus řízení – od podání žádosti až po vydání rozhodnutí. Doporučuje se minimalizace papírové komunikace a zavedení centrální digitální správy spisů. Procesy musí být zjednodušeny a standardizovány, zejména u méně složitých záměrů, kde lze využít automatizovanou validaci dokumentace a územního plánu. Systém má být hluboce propojen s registry veřejné správy a systémy dotčených orgánů, což umožní výměnu podkladů bez manuálního přepisování. Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost – interaktivní portál by měl nabídnout přehled o stavu řízení, návody, nápovědy a možnost online komunikace. V delším horizontu se počítá s využitím umělé inteligence pro generování návrhů rozhodnutí, kontrolu dokumentace a detekci rizik. Součástí návrhu je i systematický sběr dat o průběhu řízení a vytvoření řídicí struktury pro dlouhodobý rozvoj systému,“ popisuje úřad svůj záměr.

Jako podklad ke konzultaci zveřejnil také byznysové zadání, které vzniklo letos v březnu, a další analytické dokumenty k projektu. Na základě dialogu s firmami a odborníky chce ministerstvo upravit technickou specifikaci, najít vhodná technická řešení a upřesnit harmonogram veřejné zakázky, kterou v budoucnu na digitalizaci vypíše. První kolo konzultace má proběhnout 29. září. 

Na ministerstvu má agendu na starosti vrchní ředitelka sekce IT Eva Pavlíková, která do funkce nastoupila letos na jaře. Dříve vedla neziskovou organizaci Česko.digital.

Digitální stavební řízení momentálně funguje v přechodném stavu, kdy podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka plní zákonné požadavky, ale k ideálnímu stavu mají daleko. 

Nový systém by měl být podle plánů současné vlády hotový do začátku roku 2028. Vzhledem k tomu, že digitalizaci bude mít reálně na starosti kabinet, který vzejde z nadcházejících voleb, je otázka, zda se podaří předpokládaný termín splnit.

Ministerstvo koncem srpna zveřejnilo technickou část auditu digitalizace stavebního řízení, který podle úřadu potvrdil, že systém vznikal pod vedením ex-ministra Ivana Bartoše ve velkém časovém tlaku a bez dostatečné spolupráce s koncovými uživateli, chyběly u něj analýzy a dokumentace, neměl dostatečné projektové řízení a vykazoval další problémy. 

