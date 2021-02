Jak provozovat kontejnery v Oracle Cloudu? Přihlaste se na webcast

Digitalizace nových služeb se rozjíždí a řada společností se již tolik neobává využívání cloudových služeb.

Na jedné straně je cloud ve formě IaaS (Infrastructure as a Service) už standardem a občas i opovrhován pro svoji “obyčejnost” a v kontextu digitalizace nezastupuje v očích CIO a architektů nějakou výjimečnou ®evoluci. Na druhé straně lze na poradách IT slyšet, že by veškerý přístup měl být ideálně „cloud-native“ za pomoci “low-code” development, ovšem za současného skřípání zubů při skloňování výrazů jako je “vendor lock-in”, „managed service“ apod.

Ukazuje se, že právě kontejnerizace a orchestrace pomocí technologie Kubernetes je v současné době takovým rozumným a dobře fungujícím kompromisem. Můžete získat relativní svobodu implementace a zároveň využívat vysoce dostupná a moderní datová centra poskytovatelů cloudu.

Právě na tato “filozofická” témata se zaměří další živý webcast časopisu Computerworld. Zároveň v něm přijde řeč na provozování kontejnerů v Oracle Cloudu s využitím služby Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE). Hosty webcastu, který bude moderovat šéfredaktor Computerworldu Radan Dolejš, totiž budou Jan Matějka a Ondřej Buršík ze společnosti Oracle a Valdemar Závadský ze společnosti CLOUDFIELD.

Webcast proběhne ve středu 24. 2. od 10:00 do 11:30. Zaregistrovat se můžete na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.