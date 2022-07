Jak snadno změnit poskytovatele připojení? ČTÚ zveřejnil grafický návod

Od dubna v Česku platí nová pravidla pro jednodušší změnu poskytovatele připojení. Přinesla je implementace tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace.

Jde o podobný postup jako u přenosu mobilního čísla – uživateli stačí oslovit nového poskytovatele, předat mu tzv. ověřovací kód (OKU), který najde ve smlouvě se stávajícím poskytovatelem, a nový ISP už převod u opouštěného operátora sám zařídí.

Vše by přitom mělo proběhnout do čtyř pracovních dní a výpadek připojení nesmí být delší než jeden pracovní den.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) teď zveřejnil grafickou příručku o přenositelnosti internetu, která má uživatele jednoduše celým procesem provést. Po kliknutí na jednotlivé kroky se zobrazí další detaily, například informace o tom, kdy může opouštěný poskytovatel požadovat po zákazníkovi peníze za předčasné ukončení smlouvy:

V případě, že by smlouva se spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou měla skončit před sjednanou dobou jejího trvání do tří měsíců od jejího uzavření. Úhrada nesmí být v tomto případě vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.Výše úhrady se počítá z částky hrazené v průběhu trvání smlouvy. Současně jsou jak spotřebitel, tak i podnikající fyzická osoba, povinni uhradit náklady spojené se zařízením, které jim bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek.