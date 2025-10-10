Jak správně na hybridní práci v IT? Přihlaste se na webcast

Hybridní práce je tu s námi natrvalo a řada firem proto řeší, jak udržet produktivitu lidí, když jsou část týdne v kanceláři a část doma? A jak na to jít bez nekonečných tiketů a stresu z nefunkčních zařízení?
Právě na to se zaměří nový webcast magazínu CIOtrends, který proběhne ve čtvrtek 23. října. Webcast je organizovan ve spolupráci se společností HP, která představí svou Workforce Experience Platform. Ta umí s pomocí dat a umělé inteligence předvídat problémy dřív, než nastanou, a ušetřit tak čas i náklady.
Moderátory webcastu budou šéfredaktor časopisu Securitytrends Pavel Louda a šéfredaktor Computertrends a CIOtrends Radan Dolejš. Jejich hostem bude David Filgas z HP.
Webinář je zdarma. Online živé vysílání proběhne ve čtvrtek 23. října od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.