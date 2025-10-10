Lupa.cz  »  Jak správně na hybridní práci v IT? Přihlaste se na webcast

Jak správně na hybridní práci v IT? Přihlaste se na webcast

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

webcast hp Autor: Shutterstock – Stocklekkies

Hybridní práce je tu s námi natrvalo a řada firem proto řeší, jak udržet produktivitu lidí, když jsou část týdne v kanceláři a část doma? A jak na to jít bez nekonečných tiketů a stresu z nefunkčních zařízení?

Právě na to se zaměří nový webcast magazínu CIOtrends, který proběhne ve čtvrtek 23. října. Webcast je organizovan ve spolupráci se společností HP, která představí svou Workforce Experience Platform. Ta umí s pomocí dat a umělé inteligence předvídat problémy dřív, než nastanou, a ušetřit tak čas i náklady.

Moderátory webcastu budou šéfredaktor časopisu Securitytrends Pavel Louda a šéfredaktor Computertrends a CIOtrends Radan Dolejš. Jejich hostem bude David Filgas z HP.

Webinář je zdarma. Online živé vysílání proběhne ve čtvrtek 23. října od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Redakce

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Google spouští Režim AI v Česku

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).