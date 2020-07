Jak útočníci ovládli twitterové účty osobností a firem? Získali přístup k interním systémům

Twitterové účty známých osobností, velkých firem a některých kryptoměnových serverů v noci na čtvrtek našeho času začaly vydávat podobné tweety obsahující podvodnou výzvu k zaslání bitcoinů. Šlo o důsledek zneužití našich interních nástrojů, oznámil po několika hodinách Twitter.

Podvodný tweet se objevil na účtech Elona Muska, Billa Gatese či Jeffa Bezose, firem jako je Apple či Uber a amerických politiků jako je Michael Bloomberg, Joe Biden či Barack Obama. Zasaženy byly i účty několika serverů a firem, které se zabývají kryptoměnami.

Účty byly „uneseny“ neznámými útočníky, kteří k nim získali přístup a mohli tak – v některých případech opakovaně – publikovat tweet s výzvou, aby uživatelé posílali na určitou adresu kryptoměny s tím, že se jim vrátí dvojnásobek. Za několik hodin na adrese přibyly bitcoiny za více než 100 tisíc dolarů.

Podle vysvětlení Twitteru mohli útočníci účty ovládnout kvůli tomu, že se jim podařilo získat přístup k interním nástrojům firmy. „Odhalili jsme koordinovaný útok prostřednictvím sociálního inženýrství, který úspěšně cílil na některé naše zaměstnance s přístupem k interním systémům,“ napsala firma na svém twitterovém účtu @Twitter Support.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.